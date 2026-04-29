Росавиация ввела ограничения в аэропорту Челябинска из‑за беспилотной опасности

Воздушная гавань не принимает и не отправляет самолеты

Сегодня, 29 апреля, утром в челябинском аэропорту Курчатов ввели ограничения на прием и выпуск самолетов из-за угрозы атаки беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет самолеты. Пассажиров просят сохранять спокойствие и держать связь с авиакомпаниями.

Согласно онлайн-табло на сайте аэропорта, рейсы, запланированные на 7 и 8 часов утра, перенесли на более позднее время.

Ранее в правительстве региона напомнили, как действовать при угрозе атаки БПЛА.