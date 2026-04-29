В субботу, 2 мая, в Челябинске в 93-й раз пройдет традиционная легкоатлетическая эстафета. Для обеспечения безопасности движение по проспекту Ленина, а также прилегающим улицам ограничат, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

С 7:00 до 15:00 движение ограничат на следующих участках:

  • на проспекте Ленина от Лесопарковой до Цвиллинга; 
  • на улице Коммуны от Лесопарковой до Энгельса; 
  • на Энгельса от Сони Кривой до Труда; 
  • на Энтузиастов от Сони Кривой до Коммуны; 
  • на Лесопарковой от Сони Кривой до Коммуны; 
  • на Тернопольской от Сони Кривой до проспекта Ленина; 
  • на Володарского от проспекта Ленина до Труда; 
  • на Свердловском проспекте от Сони Кривой до Труда; 
  • на Красной от Сони Кривой до Труда; 
  • на Воровского от площади Революции до Сони Кривой.

Автомобилистов просят не парковать автомобили вдоль проспекта Ленина от памятника Курчатову до улицы Цвиллинга с вечера 1 мая. Оставленные авто эвакуируют.

Напомним, спортивный праздник будет включать легкоатлетическую эстафету, кольцевую велогонку и гонку на лыжероллерах. В этом году мероприятие посвящено Году единства народов России.