Движение ограничат в центре Челябинска для проведения эстафеты 2 мая

Дороги перекроют на восемь часов

В субботу, 2 мая, в Челябинске в 93-й раз пройдет традиционная легкоатлетическая эстафета. Для обеспечения безопасности движение по проспекту Ленина, а также прилегающим улицам ограничат, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

С 7:00 до 15:00 движение ограничат на следующих участках:

на проспекте Ленина от Лесопарковой до Цвиллинга;

на улице Коммуны от Лесопарковой до Энгельса;

на Энгельса от Сони Кривой до Труда;

на Энтузиастов от Сони Кривой до Коммуны;

на Лесопарковой от Сони Кривой до Коммуны;

на Тернопольской от Сони Кривой до проспекта Ленина;

на Володарского от проспекта Ленина до Труда;

на Свердловском проспекте от Сони Кривой до Труда;

на Красной от Сони Кривой до Труда;

на Воровского от площади Революции до Сони Кривой.

Автомобилистов просят не парковать автомобили вдоль проспекта Ленина от памятника Курчатову до улицы Цвиллинга с вечера 1 мая. Оставленные авто эвакуируют.

Напомним, спортивный праздник будет включать легкоатлетическую эстафету, кольцевую велогонку и гонку на лыжероллерах. В этом году мероприятие посвящено Году единства народов России.