Волейболисты челябинского «Динамо» финишировали на седьмом месте в Высшей лиге

На восьмой строчке в турнирной таблице расположился магнитогорский «Металлург»

Волейбольный клуб «Динамо» из Челябинска завершил свое выступление в сезоне-2022/2023, заняв итоговое 7-е место в Высшей лиге чемпионата России. В заключительных матчах турнира южноуральцы дважды обыграли московский ЦСКА (3:0 и 3:2). Магнитогорский «Металлург» по итогам чемпионата занял 8-ю строчку в турнирной таблице, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В финальном турнире за 1—8-е места в Высшей лиге чемпионата России среди мужских команд волейболистам челябинского «Динамо» предстояло завершить турнир двумя играми с московскими «армейцами». Южноуральцы поставили финальный аккорд победами, однако это не помогло им подняться выше в турнирной таблице. В других матчах соперники осечек не допустили и оставили динамовцев на 7-й строчке.

Волейбол. Мужчины. Высшая лига. Финальный турнир за 1—8-е места.

9 апреля. ЦСКА (Москва) — «Динамо» (Челябинск) — 0:3 (24:26, 22:25, 19:25)

10 апреля. ЦСКА (Москва) — «Динамо» (Челябинск) — 2:3 (24:26, 25:20, 25:18, 16:25, 13:15)

Любопытно, что челябинцы имеют одинаковое количество побед с финишировавшими на 5-м и 6-м местах клубами «Волжанин» и ЦСКА, однако уступили им по дополнительным показателям. Замкнула восьмерку сильнейших команда «Металлург» из Магнитогорска.

Напомним, что по итогам сезона-2021/2022 челябинское «Динамо» заняло итоговое второе место, до последнего боролось за путевку в Суперлигу, но уступило в финальной серии матчей «Нове» из Новокуйбышевска.