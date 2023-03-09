Волейболисты челябинского «Динамо» обменялись победами с московским ЦСКА

В финальном этапе чемпионата России в Высшей лиге южноуральцы занимают 7‑е место

Челябинский волейбольный клуб «Динамо» поделил очки в четвертом туре финального этапа Высшей лиги «А» с московским ЦСКА. В первом матче южноуральцы выиграли со счетом 3:2, а на следующий день уступили «армейцам» 1:3. Челябинская команда занимает седьмое место в турнирной таблице, сообщает пресс-служба ВК «Динамо».

В первом матче «динамовцы» здорово стартовали, выиграв два первых сета, — 25:18 и 25:16. А затем для них начались трудности. Третья партия для челябинцев не задалась с самого начала. Не помогли и тайм-ауты, которые брал тренерский штаб в попытках охладить пыл гостей, а также два эйса подряд в исполнении Максима Новгородова.

В итоге «армейцы» сократили разрыв по партиям до минимума. В четвертой партии динамовцы вели с преимуществом в пять очков — 15:10, но удержать перевес не смогли и позволили гостям сравнять счет по сетам и перевести игру на тай-брейк.

Пятый сет по своему накалу стал продолжением предыдущего. Такой же валидольный волейбол. Долгое время впереди были воодушевленные двумя подряд успешными партиями «армейцы». Но в самой концовке динамовцам удалось переломить ход неудачно складывающегося сета. Ключевым стал эйс в исполнении капитана Александра Мочалова. В итоге трудная победа нашей команды — 3:2.

«Соперники — молодцы. Перестроились, перекрыли основное направление атак нашим крайним нападающим. Но в пятой партии мы сумели собраться, тактически переиграли соперника в концовке», — прокомментировал ход игры капитан «динамовцев» Александр Мочалов.

Во второй игре развить успех динамовцам не получилось. Хотя первую партию они также выиграли. А вот в дальнейшем уже гости собрались и выиграли три сета подряд. В итоге 1:3 — ЦСКА взял реванш за поражение в первый игровой день.

Чемпионат России по волейболу. Высшая лига «А». Финальный этап за 1—8-е места.

7 марта. «Динамо» (Челябинск) — ЦСКА (Москва) — 3:2 (25:18, 25:16, 21:25, 23:25, 15:12).

8 марта. «Динамо» (Челябинск) — ЦСКА (Москва) — 1:3 (25:22, 22:25, 17:25, 18:25).

В 5-м туре финального этапа челябинское «Динамо» сыграет два домашних поединка против «Академии» из Казани. Игры пройдут в ДС «Метар-Спорт» 18 и 19 марта. Южноуральский клуб занимает 7-е место из 8 команд, замыкает турнирную таблицу финального этапа клуб «Магнитка» из Магнитогорска.