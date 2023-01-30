Волейболисты «Динамо» и «Магнитки» вышли в финальный этап Высшей лиги чемпионата России

Южноуральские команды будут бороться за путевки в Суперлигу

В Высшей лиге чемпионата России по волейболу среди мужских команд завершился предварительный этап соревнований. Два южноуральских клуба выполнили задачу-минимум и вышли в следующий раунд турнира. В финале Высшей лиги челябинское «Динамо» и «Магнитка» поборются за путевку в Суперлигу чемпионата страны, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Перед решающим, 14-м туром оба южноуральских коллектива претендовали на то, чтобы занять место в топ-4 Восточной конференции, гарантирующее право принять участие в финале соревнований. При этом располагались выше в турнирной таблице соперников из барнаульского «Университета».

Но и «Динамо», и «Магнитка» могли оказаться за бортом турнира в том случае, если бы сами неудачно провели два оставшихся поединка, а сибиряки одержали две победы в противостоянии с аутсайдером Высшей лиги «ИжГТУ-Динамо».

«Динамо»: шаг назад после фееричного прошлого сезона

Сложнее удержать завоеванные позиции было челябинским динамовцам: в заключительных матчах предварительного этапа соревнований им предстояло сразиться с лидером чемпионата ВК «Тюмень». В первом матче подопечные Игоря Андреева уступили со счетом 0:3.

К счастью, в параллельном матче «Университет» неожиданно оступился в Ижевске, и таким образом челябинцы гарантировали себе участие в финальной «пульке» турнира. В повторном поединке «Динамо» сумело выиграть у тюменцев 3:2 и благодаря победе подвинуть «Магнитку» с третьей строчки турнирной таблицы.

«Нам важно было выиграть, чтобы сохранить место в четверке и продолжить борьбу в финальном этапе. В решающей пятой партии ребята проявили характер, а хорошо сыграли на подаче, выбив соперника с приема. Что касается первой части турнира в целом, впечатления смазанные. Не все у нас получалось. Были рваные отрезки. В стабильности нам, конечно, надо добавлять», — подвел итоги предварительного этапа Высшей лиги чемпионата России в интервью пресс-службе ВК «Динамо» наставник команды Алексей Андреев.

Увы, челябинское «Динамо» совершило очевидный шаг назад как в своей игре, так и в показанных результатах. В прошлом году это был объективно один из сильнейших клубов Высшей лиги. Не случайно «бело-голубые» финишировали вторыми на «Востоке» на предварительном этапе, здорово выступили в финале и лишь в суперфинале турнира уступили путевку в Суперлигу «Нове» из Новокуйбышевска.

В чем причины того, что команда сдала позиции? Они, в общем-то, на поверхности. В прошлом сезоне лидерами команды были четыре арендованных у новосибирского «Локомотива» волейболиста: Роман Мурашко, Илья Казаченков, Слави Костадинов и Денис Голубев. Причем все они являлись в челябинском клубе игроками стартового состава.

Другими словами, определяли игру и результаты команды. В текущем межсезонье руководство клуба попыталось найти адекватную замену ушедшим спортсменам. Но, объективно говоря, сделать это было архисложно. И сам факт того, что «Динамо» не «посыпалось», а сохранило ведущие позиции в Высшей лиге, уже неплохо.

«Магнитка»: впервые в финальной «пульке» Высшей лиги



Что касается финиша магнитогорцев, то они неожиданно дважды оступились в Перми, потерпев поражения от «Камы» (0:3 и 2:3). Несмотря на это, им удалось сохранить за собой 4-е место и выйти в финальный турнир.

Стоит отметить, что костяк команды составляют свои же местные воспитанники. Молодые ребята с самого начала этого сезона показали, что готовы на равных биться со старожилами лиги. И с каждым матчем выглядели все солиднее и увереннее. Большую часть дистанции «Магнитка» шла в тройке лидеров и лишь на финише позволила обойти себя челябинскому «Динамо».

Любопытно будет посмотреть, как команда сыграет в решающем раунде турнира. Очевидно, у молодых ребят из Магнитогорска хороший потенциал. Лишь бы по окончании сезона руководству клуба удалось сохранить этот состав. В таком случае «Магнитка» может «пошуметь» и в сезоне-2023/24.



Таким образом, в финальном турнире Высшей лиги чемпионата России за путевку в Суперлигу будут бороться восемь команд — по четыре лучшие команды дивизионов «Запад» и «Восток». Они сыграют круговой турнир с учетом набранных очков на первом этапе. При этом с представителями своего дивизиона они играть не будут.

Чемпионат России по волейболу. Мужчины. Высшая лига. Финальный этап за 1—8-е места. Участники турнира:

«Ярославич» (Ярославль)

«Академия-Казань» (Казань)

ЦСКА (Москва)

«Волжанин» (Кострома)

ВК «Тюмень» (Тюменская область)

«Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург)

«Динамо» (Челябинск)

«Магнитка» (Магнитогорск)

Напомним, что в сезоне-2021/22 челябинское «Динамо» на предварительном этапе заняло второе место в Восточной конференции. В финале Высшей лиги южноуральцы финишировали на первом месте, а в плей-офф в решающем сражении уступили путевку в Суперлигу команде «Нова» из Новокуйбышевска.