Волейболистки клуба «Динамо-Метар» с поражения стартовали в полуфинале чемпионата России

Челябинская команда уступила в Москве столичному «Динамо» в трех сетах

Челябинский женский волейбольный клуб «Динамо-Метар» уступил в первом матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата России. Южноуральская команда уступила в Москве столичному «Динамо» в трех сетах и таким образом проигрывает серию до трех побед со счетом 0-1, сообщает пресс-служба челябинского клуба.

Уже сам факт того, что челябинки пробились в четверку сильнейших команд страны, дорогого стоит. Мы уже писали, что в четвертьфинале «Динамо-Метар» сенсационно выбил из розыгрыша турнира многократных чемпионок страны «Динамо-Ак Барс» из Казани. Никогда ранее женский челябинский волейбольный клуб в своей 50-летней истории не пробивался в четверку сильнейших команд отечественного чемпионата.

В полуфинале подопечных Александра Кошкина поджидал не менее грозный соперник, еще один из лидеров женского российского волейбола. При этом нынешнее столичное «Динамо» (в отличие от казанского) располагает россыпью сильных и титулованных спортсменок. Не случайно именно московский клуб стал победителем регулярного чемпионата Суперлиги этого сезона.

Стартовый поединок серии челябинки провели не лучшим образом. И в первую очередь потому, что сыграть в свою игру им не дали соперницы. На классе и мастерстве хозяйки площадки выиграли в трех сетах. И если в первых двух их преимущество было неоспоримым (25:20 и 25:20), то в третьей партии «метаровки» оказали достойное сопротивление, уступив лишь на тай-брейке (24:26).

Чемпионат России по волейболу среди женских команд. Полуфинал. Матч 1. Москва, 16 апреля.

«Динамо» (Москва) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 3:0 (25:20, 25:20, 26:24)

Счет в серии: 1-0

Завтра, 18 апреля, в Москве состоится второй матч серии. После этого команды переедут в Челябинск, где 22-го сыграют третий поединок. Напомним, что для выхода в финал турнира одной из команд нужно одержать три победы.