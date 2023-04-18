Челябинские волейболистки уступил московскому «Динамо» во втором матче плей-офф Суперлиги

«Динамо-Метар» уступил 2:3 и в серии до трех побед уступает в счете 0-2

Вчера, 18 апреля, в Москве состоялся второй матч полуфинальной серии плей-офф женской волейбольной Суперлиги. Челябинский клуб «Динамо-Метар» уступая по ходу матча 0:2, выровнял положение, но все-таки проиграл в пяти сетах московскому «Динамо» — 2:3. В серии до трех побед южноуральская команда уступает 0-2, однако следующий поединок проведет на своей площадке, передает корреспондент ИА «Первое областное».

В противостоянии с победителем регулярного чемпионата уже в первом матче стало ясно, что челябинкам будет очень непросто. «Динамо-Метар» хоть и дал бой в третьем сете, в двух первых уступил по делу и без шансов на успех.

По схожему сценарию начался и второй поединок серии. Уже в стартовом сете столичное «Динамо» обрушило всю мощь атак на растерявшихся челябинок. Впрочем, стоит признать: хоть и соперник сыграл образцово на высоком уровне, сами «метаровки» были не похожи на себя. Подопечные Александра Кошкина допустили слишком много ошибок в безобидных ситуациях, что и вылилось в разгром в первом сете — 13:25.

Немногим лучше получалась игра у челябинок и во второй партии. С той лишь разницей, что наставнику «Динамо-Метар» немного удалось привести своих подопечных в чувство. Те стали меньше нервничать, наладили игру на приеме. Но и это не помогло погасить мощные атаки высокорослых соперниц — 16:25.

Казалось, уже ничто не может изменить ход неудачно складывавшегося матча. Однако челябинки начали находить свою игру. Ключевым фактором, отразившемся на характере поединка, стала игра «Динамо-Метара» на блоке. Наши девчата раз за разом стали блокировать атаки соперниц. И те дрогнули! Сначала челябинки сократили отставание в счете по партиям, а затем и вовсе выровняли положение — третий и четвертый сет остались за нами — 25:23 и 25:18.

Увы, на большее подопечных Александра Кошкина не хватило. Хотя и в решающем, укороченном сете у них были шансы на успех. Лишь в концовке опытные и мастеровитые московские «динамовки» склонили чашу весов в свою пользу — 15:12 в сете, 3:2 по партиям и 2-0 в серии.

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«Динамо» (Москва) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 3:2 (25:13, 25:16, 23:25, 18:25, 15:12)

Теперь команды сыграют в Челябинске третий матч в серии. В случае победы столичных «динамовок» он станет решающим в противостоянии.