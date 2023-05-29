Челябинский клуб «Динамо-Метар» расторг контракты с двумя волейболистками

Команду покинули Елена Ткачева и Кристина Лавнова

Женский волейбольный клуб «Динамо-Метар», сенсационно занявший 4-е место в чемпионате российской Суперлиги, начал формировать команду на сезон-2023/2024. В штабе челябинского клуба приняли решение расстаться с двумя игроками — Кристина Лавнова и Елена Ткачева покидают «Динамо-Метар» и продолжат карьеру в других командах, сообщается на сайте челябинского клуба.

В минувшем сезоне игра и результаты челябинской команды приятно удивили всех любителей волейбола в России. «Динамо-Метар» завоевал бронзовые медали Кубка России, повторил лучший результат в своей истории, заняв четвертое место в чемпионате страны. Многие эксперты и специалисты назвали выступление челябинского клуба главным откровением сезона.

Едва завершив успешный для себя сезон, в штабе челябинского клуба начали формировать состав команды на следующий год. Так, клуб поблагодарил за работу двух волейболисток, не став предлагать им продлить контрактные соглашения. Доигровщица Елена Ткачева и либеро Кристина Лавнова продолжат свою карьеру в других клубах.

«Увы, контракт Елены Ткачевой с „Динамо-Метар“ подошел к концу и пришло время расставаться. Это были три удивительных года! Для каждого болельщика, который видел Лену на площадке, — это фантастически красивая, постоянно улыбающаяся девушка, хлестко и уверенно забивающая из любых позиций», — отметил гендиректор ВК «Динамо-Метар» Виталий Носов.

Руководитель челябинского клуба добавил, что три года в Челябинске сложились для спортсменки по-разному. В сезоне-2021/2022 Елена Ткачева была одним из лидеров команды, проводила много времени на площадке. В минувшем сезоне чаще начинала игры со скамейки запасных, но тоже приносила немало пользы команде. Отметим, что в коллективе Елена Ткачева являлась одним из «теневых лидеров», заряжала партнеров по команде своими эмоциями.

Два года в Челябинске провела либеро Кристина Лавнова. Воспитанница челябинской школы волейбола после долгих лет выступлений в других клубах страны вернулась в родной город.

«Этот сезон для нее нельзя назвать однозначным, но она делала максимум. Не все получалось, особенно во второй половине чемпионата, но она молодец. Всегда будем рады видеть ее в Челябинске», — добавил Виталий Носов.

Отметим, что ранее стало известно о том, что заключил новый контракт с челябинским клубом главный тренер Александр Кошкин. Подписала соглашение с ВК «Динамо-Метар» и блокирующая Ольга Яргычова.