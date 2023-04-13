Алексей Текслер поздравил команду «Динамо-Метар» с выходом в полуфинал Суперлиги

Глава региона восхитился игрой челябинского волейбольного клуба

Губернатор Челябинской области поздравил женский волейбольный клуб «Динамо-Метар» с историческим для себя достижением. Впервые за 50 лет своего развития команда вошла в четверку сильнейших клубов страны, пробившись в полуфинал российской Суперлиги. Алексей Текслер отметил, что благодаря успехам команды в регионе вырос интерес к волейболу.

Вчера вечером, 12 апреля, «Динамо-Метар» в четвертьфинале серии плей-офф сенсационно победил казанский «Ак Барс». Челябинки выиграли со счетом 3:0, выбив из розыгрыша турнира многократных чемпионок страны. Это лучшее достижение за всю историю клуба. При этом «Динамо-Метар» восемь лет подряд оказывался за бортом плей-офф, занимая в регулярном чемпионате Суперлиги с 9-го по 13-е места.

«Успех наших девушек, считаю, заслуженный. В этом году команда играла ярко, собирала полный зал болельщиков. Здорово, что благодаря „Динамо-Метар“ в целом вырос интерес к волейболу в области», — подчеркнул Алексей Текслер.

Глава региона также сообщил, что после победного для челябинской команды матча позвонил руководству клуба, поздравил игроков и тренерский штаб с этим результатом. А также отдельно поздравил болельщиков и всех любителей волейбола в Челябинской области.

«Нам помогла вера. Вера в работу, вера друг в друга. Когда мы стояли на краю пропасти, когда нельзя было уступать, так как сезон закончился бы, мы поверили в себя. Вторая игра в Челябинске воодушевила девчонок, показала, что мы можем бороться с Казанью. Для Челябинска, для всех наших болельщиков эта победа очень важна. Работаем дальше», — дал экспресс-комментарий после матча главный тренер ВК «Динамо-Метар» Александр Кошкин.

В полуфинале «Динамо-Метару» предстоит сразиться с московским «Динамо» — победителем регулярного чемпионата Суперлиги. В серии плей-офф до двух побед челябинки сыграют первый матч в гостях уже 16 апреля. На домашней площадке наша команда сыграет с московским клубом 18 апреля, третий поединок (если понадобится) состоится в Москве 24 апреля. В другом полуфинале встретятся саратовский «Протон» и «Локомотив» из Калининграда.