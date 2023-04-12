Челябинский клуб «Динамо-Метар» вышел в полуфинал волейбольной Суперлиги

Это лучший результат за 50 лет существования клуба

Челябинский женский волейбольный клуб «Динамо-Метар» добился исторического для себя достижения. Впервые в своей 50-летней истории он пробился в четверку сильнейших команд страны. Сегодня, 12 апреля, челябинские волейболистки в решающем матче четвертьфинальной серии плей-офф выиграли в Казани у «Динамо-Ак Барса» и вышли в следующий раунд турнира, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Динамовки» из Челябинска начали матч очень мощно. Остается только догадываться какую работу при подготовке к матчу провел их наставник Александр Кошкин. Но тактически и технически наши девушки на голову превзошли соперника в первой партии. Быстрая игра у сетки и надежные действия на задней линии оказались сюрпризом для соперника. Казанская команда была не готова к искрометной и уверенной игре челябинок.

8:3, 12:6, 17:12... Захватив преимущество «Динамо-Метар» не позволял хозяйкам площадки поймать свою игру. После эйса Малыгиной и ошибки на приеме Симоненко исход партии был практически решен. Окончательно добила деморализованных казаночек Ольга Бирюкова. Сначала она мощно пробила блок, а затем исполнила хитрющий обманный удар — 23:16. Оставалось только поставить точку в первом сете, что «метаровки» успешно сделали.

«Вы знаете, мы сейчас просто наслаждаемся моментом. У нас такая дружная и сплоченная команда, вы себе представить не можете такого. Мне сложно вспомнить, чтобы в командах, которых я играла, был такой потрясающий микроклимат внутри коллектива. Вот это единение и желание работать на итоговый результат и позволяет нам показывать такой хороший результат», — рассказывала Ольга Бирюкова журналистам на одной из тренировок.

Вторая партия прошла по схожему сценарию. Уже в самом дебюте гости создали себе комфортный задел в счете. В этот раз челябинки здорово действовали на блоке, где как стена насмерть стояли Малыгина и Яргычова — 10:5.

Впрочем, клуб из Татарстана нашел в себе скрытые резервы и выровнял игру, сократив отставание до двух очков — 18:16. И тут вновь напомнила о себе Ольга Бирюкова. В критический для команды момент она снова взяла игру на себя, дважды заставив капитулировать соперниц после своих кинжальных выстрелов с позиции диагональной.

25:18 и 2-0 по партиям в пользу челябинок. В это трудно поверить, но наша команда полностью переигрывала самого титулованного клуба страны. И сложно представить, какие чувства и эмоции сейчас переживали не только волейболистки, но и преданные болельщики, которые отправились в Казань поддержать своих любимиц.

Долгие годы челябинский женский волейбольный клуб был записным аутсайдером в российской суперлиге. Более того, вынужден был даже покидать элиту, выступая в Высшей лиге. А теперь не просто давал бой грозному сопернику на его же территории, но и убивал его своей яркой игрой.

Рассказывать о событиях на площадке в третьей партии вряд ли имеет смысл. В ней челябинки просто уничтожили соперника, переиграв его по всем статьям. Красноречивее всяких слов говорит счет — 25:13.

Суперлига. Чемпионат России. Женщины. Четвертьфинал.

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 0:3 (18:25, 19:25, 13:25)

Счет в серии: 1-2.

Они это сделали! Девушки из «Динамо-Метара» сотворили сенсацию всего сезона в женской волейбольной суперлиги, выбив из розыгрыша грозный «Динамо-Ак Барс».

За 50 лет существования женский челябинский клуб никогда не поднимался так высоко в элите российского волейбола. Максимальный свой результат наши девушки показывали в 1985 и 1991 годах, когда занимали 6-е место в национальном чемпионате.

Теперь пора писать новые страницы своей истории. В полуфинале «Динамо-Метар» ждет еще более грозный соперник — московское «Динамо».