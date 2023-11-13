Владислав Третьяк оценил перспективы и будущее «Трактора» в КХЛ

Президент ФХР считает, что открытие катков поможет Челябинску стать лидером в российском хоккее

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк, посетив Челябинск, высказался об игре «Трактора» в текущем чемпионате КХЛ и оценил перспективы хоккейного города. По мнению легендарного игрока, создание академии, а также открытие крытых и открытых кортов позволит Челябинску быть среди лидеров российского хоккея, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Накануне президент ФХР прибыл в Челябинск для того, чтобы открыть новый хоккейный корт в детском реабилитационном центре Металлургического района. Обращаясь к детям, он вспомнил, как в 1968 году впервые посетил Челябинск, приехав на матч с «Трактором» в составе столичного ЦСКА. А в общении со СМИ оценил игру нынешней команды.

«В чемпионате КХЛ не всегда ровно играют почти все команды. Но в последнее время „Трактор“ стал стабильно выступать. Хороший матч челябинцы показали с ЦСКА и СКА. В Челябинске появилась академия, открывается много открытых и закрытых катков. Поэтому хоккей в городе будет двигаться по нарастающей», — рассказал Владислав Третьяк в общении со СМИ.

Отметим, что ХК «Трактор» в текущем чемпионате КХЛ занимает 7-е место в Восточной конференции. После 29 сыгранных матчей у челябинцев 16 побед при 13 поражениях. В последних 7 матчах подопечные Алексея Заварухина набрали 13 очков из 14 возможных. В ближайшем матче 14 ноября «черно-белые» сыграют на своей площадке с уфимским «Салаватом Юлаевым».