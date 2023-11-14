Болельщики раскупили все билеты на домашний матч «Трактора» с «Салаватом Юлаевым»

На игре челябинского клуба будет аншлаг

Сегодня, 14 ноября, хоккеисты челябинского «Трактора» в матче чемпионата КХЛ принимают на своем льду уфимский «Салават Юлаев». Однако приобрести билеты на домашнюю игру «черно-белых» не получится: все билеты были раскуплены сегодня утром. Успешная игра южноуральцев вызвала ажиотаж и зрительский интерес у болельщиков клуба, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Sold OUT», — так емко и коротко отреагировала пресс-служба челябинского клуба, анонсируя домашний поединок с «Салаватом Юлаевым», который состоится сегодня на арене «Трактор». В телефонном разговоре с корреспондентом Первого областного информагентства сотрудники пресс-службы подтвердили, что все билеты на игру распроданы.

Кроме того, распроданы все квитки и на уральское дерби «Трактора» с «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Эта игра состоится 18 ноября, в субботу. В ограниченном количестве остались билеты на другие ближайшие домашние матчи «черно-белых»: 16 ноября с «Барысом» и 21 ноября с «Авангардом».

В штабе клуба большой зрительский спрос связывают с успешной игрой «Трактора» в последних матчах чемпионата КХЛ. Южноуральцы ранее одержали шесть побед подряд и набирают очки в семи играх кряду. Череда успешных матчей позволила подопечным Алексея Заварухина вернуться в зону плей-офф в Восточной конференции.

Сегодняшний матч с «Салаватом Юлаевым» начнется в 19:00 на арене «Трактор». В прямом эфире его покажет телеканал ОТВ. Трансляция будет доступна и на сайте 1obl.tv.

Возрастное ограничение: 0+