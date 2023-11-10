Хоккеисты «Трактора» прервали победную серию, уступив в гостях СКА

Челябинцы уступили питерскому клубу в овертайме со счетом 3:4

Хоккейный клуб «Трактор» прервал свою шестиматчевую победную серию, уступив в гостях СКА со счетом 3:4. Но продлил результативную серию, набрав в Санкт-Петербурге 1 очко. Сегодня, 9 ноября, обе команды в чемпионате КХЛ выдали зрелищный и равный поединок, исход которого решился в овертайме. Впереди «Трактор» ждет домашняя серия из четырех матчей, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

К противостоянию с питерскими армейцами «черно-белые» подошли в отличном расположении духа. Челябинский клуб под руководством Алексея Заварухина выдал серию из шести побед кряду. Но радовал поклонников команды не столько результат, сколько игра «Трактора». Они не без оснований надеялись, что «черно-белые» смогут продлить победную серию. Тем более что СКА в текущем сезоне бьет собственные антирекорды, опустившись на восьмую строчку в Западной конференции.

Однако первый период прошел под диктовку хозяев льда. И в первую очередь благодаря активной и мощной игре армейцев, которые с первых минут обрушили шквал атак на ворота соперника. Но, как ни странно, счет открыли челябинцы. Символично, что сделал это Антон Бурдасов — хоккеист, который провел несколько сезонов в питерском клубе и даже завоевал с ним Кубок Гагарина. Форварду «черно-белых» удался фирменный кистевой бросок. Он получился настолько мощным, что судьи не сразу зафиксировали взятие ворот.

Ответ хозяев не заставил себя долго ждать. В середине периода питерцы воспользовались ошибкой Александра Шепелева на чужой синей линии. Последовала быстрая контратака, которую челябинцам вроде бы и получилось сначала заглушить. Однако лучший снайпер питерцев Владимир Алистров на добивании был точен, послав снаряд в верхний угол ворот — 1:1.

Питерцы могли забивать еще и еще. Однако несколько угроз ликвидировал Зак Фукале, в ряде моментов броски соперника заблокировали защитники. Что касается «Трактора», то его игра оставляла хорошее впечатление. Челябинцы не забывали отвечать на атаки соперника, где-то чуть не везло в завершающих стадиях атак. И как минимум в двух случаях наша команда должна была выходить вперед. Но бросок Калинина с разворота пришелся мимо ворот, а Никита Сошников в ближнем бою не смог переиграть Никиту Серебрякова.

В дебюте второго периода хозяева льда вышла вперед. Изумительный по точности бросок с круга вбрасывания удался Эмилю Галимову. Шайба влетела в паутину ворот «черно-белых». В целом, эта 20-минутка прошла уже под тотальным превосходством команды с берегов Невы. И в первую очередь потому, что «пожарить» стала оборона «Трактора». Защитники «черно-белых» давали слишком много пространства форвардам соперников.

Хорошие возможности для взятия ворот были разве что у Владимира Ткачева и Максима Шабанова. Им едва не удалось выйти «1 в 0». Запомнилось и бездарная игра «черно-белых» в большинстве: за 2 минуты челябинцы не создали ни одного голевого момента у ворот соперника, зато умудрились пропустить три (!) контратаки, которые едва не завершились заброшенными шайбами.

В заключительной 20-минутке «Трактору» понадобилось какое-то время, чтобы сдерживать атаки соперника, а затем самому перейти в наступление. На исходе 5-й минуты им удалось зажечь красный свет за воротами Серебрякова. Челябинцам удалась хорошая позиционная атака, которую завершал с «пятачка» Семен Дер-Аргучинцев — 2:2!

Эта заброшенная шайба стала для питерцев как красная тряпка для быка. Хозяева льда всеми силами пошли вперед, зажав «черно-белых» в своей зоне. Зак Фукале кружился в воротах как белка в колесе, ликвидируя одну угрозу за другой.

Увы, удержать ничейный счет не удалось. И виной тому очередной грубый провал в обороне. Играя в большинстве «Трактор», пропустил в свои ворота. Несогласованные действия в защите привели к тому, что Степан Фальковский выкатился на рандеву с Фукале и вывел свою команду вперед — 3:2.

И все-таки наши парни проявили характер и выдержку. В концовке встречи Алексей Заварухин заменил вратаря на шестого полевого игрока. И финальный штурм принес дивиденды. За 26 секунд до финальной сирены Данил Юртайкин с «пятачка» сравнивает счет — 3:3!

В овертайме обе команды были близки к успеху. Но до серии буллитов они не доиграли. Убегавшего в отрыв форварда армейцев Виталий Кравцов вынужден останавливать с нарушением правил. Сергей Толчинский штрафной бросок реализовал и принес победу своей команде.

«Трактор» прерывает свою победную серию, но продлевает результативную, набирая в Санкт-Петербурге 1 очко. Он возвращается в Челябинск, где его ждет домашняя серия из четырех матчей. Первый соперник — уфимский «Салават Юлаев», с которым наша команда сыграет 14 ноября.