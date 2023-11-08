Хоккеист «Трактора» Антон Бурдасов провел свой 700‑й матч в КХЛ

Форвард челябинского клуба в общей сложности набрал 377 результативных очков

Вчерашний победный поединок «Трактора» с ЦСКА (4:0) стал 700-м в Континентальной хоккейной лиге для форварда Антона Бурдасова. Воспитанник челябинского хоккея дебютировал в Лиге в сезоне-2009/2010. 32-летний форвард стал 40-м хоккеистом в истории КХЛ, которому покорилась эта отметка, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

Антон Бурдасов большую часть карьеры провел в питерском СКА, однако заметную роль сыграл в успехах «Трактора». По два сезона отыграл в омском «Авангарде» и уфимском «Салавате Юлаеве» и сыграл несколько матчей «регулярки» за столичное ЦСКА.

Антон Бурдасов в чемпионатах КХЛ:

2009—2010 — «Трактор»: 22-я игра, 0 (0+0) очков

2010—2011 — «Трактор»: 18, 3 (2+1)

2011—2012 — «Трактор»: 69, 18 (8+10)

2012—2013 — СКА: 62, 19 (6+13)

2013—2014 — СКА: 64, 12 (5+7)

2014—2015 — СКА: 63, 23 (12+11)

2015—2016 — СКА: 40, 31 (14+17)

2015—2016 — «Авангард»: 27, 13 (3+10)

2016—2017 — «Авангард»: 46, 31 (21+10)

2017—2018 — ЦСКА: 12, 7 (4+3)

2017—2018 — «Салават Юлаев»: 43, 24 (14+10)

2018—2019 — «Салават Юлаев»: 52, 31 (19+12)

2019—2020 — СКА: 35, 18 (10+8)

2020—2021 — СКА: 63, 43 (25+18)

2021—2022 — СКА: 57, 52 (26+26)

2022—2023 — «Трактор»: 48, 46 (19+27)

2023—2024 — «Трактор»: 22, 12 (5+7)

Всего: 700 игр, 377 (192+185) очков.

В общей сложности в 700 матчах Антон Бурдасов набрал 377 очков. В его активе 192 заброшенные шайбы и 185 результативных передач. Обладатель Кубка Гагарина — 2015 в составе питерского СКА.

Вместе с «Трактором» завоевывал Кубок Континента и бронзовые медали чемпионата КХЛ-2012. Антон Бурдасов является победителем молодежного первенства мира в Баффало (2011). В составе сборной России выступал на чемпионате мира — 2021 в Латвии.