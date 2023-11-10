Владислав Третьяк открыл хоккейный корт в детском реабилитационном центре Челябинска

Дети из Металлургического района получили универсальную площадку для игры в хоккей и футбол

Сегодня, 10 ноября, легендарный советский спортсмен, а ныне президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк принял участие в открытии новой универсальной спортивной площадки в Челябинске. Новый корт для игр по футболу и хоккею появился при участии благотворительного фонда «Созвездие добра» в детском реабилитационном центре Металлургического района, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Открытие новой универсальной площадки прошло на территории социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Металлургическом районе. Инициатором ее строительства выступила Федерация хоккея России, а идею поддержали в благотворительном фонде «Созвездие добра» при поддержке БК «Лига ставок». На торжественное открытие нового хоккейно-футбольного корта прибыл легендарный советский хоккеист Владислав Третьяк.

Появление такой значимой фигуры мирового масштаба — уже событие для Челябинска. А тут президент Федерации хоккея России прибыл в небольшой реабилитационный центр в Металлургическом районе, к детям, которые не избалованы вниманием таких известных личностей. Разумеется, прибытие такой важной персоны вызвало большой ажиотаж и небольшой переполох у принимающей стороны.

Владислав Третьяк проявил знак уважения к Челябинску, назвав его хоккейным городом. И вспомнил, как впервые сюда приехал на матч чемпионата страны против «Трактора» в составе столичного ЦСКА в 1968 году. Он тепло поприветствовал игрока той команды, знаменитого Николая Макарова, который также прибыл на открытие новой спортплощадки.

«Такие хоккейные корты очень нужны детворе. Для этого мы и стараемся их открывать в разных городах страны. Хорошо, что есть такие замечательные партнеры и спонсоры, которые помогают нам это делать. Важно развивать не только профессиональный спорт, но и обращать внимание на детско-юношеский спорт. Именно здесь начинают делать свои первые шаги юные ребята, которые впоследствии становятся титулованными чемпионами», — обратился к собравшимся Владислав Третьяк.

Президент ФХР Владислав Третьяк принял участие в торжественном разрезании ленточки. Компанию ему составил руководитель БК «Лига ставок» Юрий Красовских. Он напомнил, что подобный объект был недавно открыт в Ульяновске, а еще вручил на память ребятам хоккейный свитер советской сборной с 20-м номером на спине — тот самый, в котором выступал за знаменитую сборную СССР Владислав Третьяк.

Обратился к юным ребятам и заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов. Он пожелал спортсменам создавать крепкую и сильную команду, которая будет выступать на районных и городских соревнованиях. Директор реабилитационного центра Ангелина Дорохова сообщила, что дети давно мечтали, чтобы у них была возможность заниматься спортом, поблагодарив всех за участие в открытии площадки.

Универсальная спортивная площадка будет использоваться в детском реабилитационном центре круглогодично. Сейчас на ней постелено синтетическое покрытие, на котором комфортно и приятно играть в футбол. А в зимний период здесь будет заливаться лед, будут установлены хоккейные ворота.