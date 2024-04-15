Виталий Панов покинул пост главного тренера футбольного клуба «Челябинск»

Специалист поблагодарил руководство за доверие и пожелал команде успехов

Сегодня, 15 апреля, руководство футбольного клуба «Челябинск» объявило о расторжении контракта с главным тренером команды Виталием Пановым. Вместе с ним покидает Челябинск и его помощник Александр Кренделев. Сам наставник в разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное» сообщил, что разговоры о его отставке накануне не велись.

«Руководством клуба принято решение о расставании со специалистом. Виталий Николаевич принял команду за неделю до старта сезона-2023/24 и проделал огромную работу по решению задачи выхода ФК „Челябинск“ в группу „Золото“. Мы благодарим Виталия Николаевича за профессионализм и желаем успехов в дальнейшей карьере», — такой пост выдал сегодня ФК «Челябинск» в своих аккаунтах в соцсетях.

Эта новость прозвучала как гром среди ясного неба. Да, на старте весеннего сезона-2023/2024 ФК «Челябинск» показывал не самую яркую игру. И результаты оставляли желать лучшего. Но команда продолжала идти в середине турнирной таблицы в группе «Золото» Второй лиги А. При этом по потерянным очкам южноуральцы и вовсе делили 2—4‑е места с «Ротором», «Уфой» и «Чайкой».

И это притом, что именно Виталий Панов, пусть и не без проблем, но справился с поставленной задачей в осенней части сезона-2023/24 — вывел команду из группы «Серебро» в «Золото» во Второй лиге А.

«Хочу поблагодарить руководство региона за доверие. Мне было комфортно работать в Челябинске. Перед клубом стоят амбициозные цели и задачи. Хочу пожелать команде и всем болельщикам успехов в сезоне и выйти в Первую лигу», — отметил Виталий Панов в разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное».

Специалист также отметил, что никаких разговоров по поводу прекращения рабочих отношений со штабом ФК «Челябинск» у него ранее не было. Это означает то, что на решение руководства клуба повлиял в первую очередь последний матч команды, в котором она сыграла вничью с «Велесом» (0:0).

К ближайшему матчу ФК «Челябинск» будет готовить один из тренеров команды — Валентин Окорочков. В штабе команды он появился в январе этого года. Имеет опыт работы в системах клубов «Краснодар», «Локомотив», «Чертаново» и юношеской сборной России.

Ранее мы давали обстоятельное и большое интервью Виталия Панова после того, как он был назначен главным тренером ФК «Челябинск». Прочитать его в двух частях можно здесь и здесь.