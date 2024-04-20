Футбольный клуб «Челябинск» потерпел поражение от «Мурома» во Второй лиге А

Три гола бывшим одноклубникам забил форвард Илья Азявин

Во Второй лиге А очередное поражение потерпел ФК «Челябинск». На сей раз южноуральцы уступили в гостях ФК «Муром» — 2:3. Героем матча стал форвард хозяев Илья Азявин, оформивший хет-трик. Еще совсем недавно, в сезоне-2022/2023 он защищал цвета челябинского клуба, но оказался команде не нужен, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

ФК «Челябинск» в этом матче не заслуживал поражения. Наша команда нанесла больше ударов по воротам, владела мячом. В конце концов, создала больше голевых моментов. Особенно ощутимым было преимущество южноуральцев во втором тайме. Но фортуна сегодня от челябинцев отвернулась.

В первом тайме была более или менее равная игра. Но хозяева воспользовались своим шансом и открыли счет в матче в концовке. Его автором стал Илья Азявин. Кто бы мог подумать тогда, что он вскоре станет героем всего поединка.

Ключевые события в игре произошли во второй половине игры. Восстановил равновесие в счете Данила Козлов. Защитник классно подключился к атаке и с острого угла пробил под перекладину — 1:1. После этого гости обрушили шквал атак на ворота соперника. Валерий Горбачик после прострела с фланга здорово пробил пяткой. Тот же Козлов после подачи со штрафного в упор бил головой. Несколько опасных ударов южноуральцы наносили с дальней дистанции.

Но пропустили глупый гол. Защитник Алексей Никитенков и Даниил Веселов в безобидной ситуации не разобрались кому выбивать мяч, последовал перехват и Илья Азявин с передачи партнера по команде вывел ФК «Муром» вперед на 81-й минуте. Но самое интересное было впереди! Никита Першин со штрафного попал в перекладину, мяч отскочил в поле, а Валерий Горбачик затолкал-таки его в ворота — 2:2. Казалось, на этом можно ставить точку.

Но нет. Все тот же Илья Азявин на последней минуте матча реализовал пенальти и принес победу своей команде. А ведь этот форвард выступал за ФК «Челябинск» в сезоне-2022/2023. Руководство клуба не стало продлевать с ним контракт. Но теперь обожглось. Экс-игрок челябинской команды нанес чувствительное поражение своему бывшему клубу.

Футбол. Чемпионат России. Вторая лига А. Группа «Серебро». 9-й тур.

20 апреля. ФК «Муром» — ФК «Челябинск» — 3:2

Голы: Илья Азявин, 37 (1:0), Данила Козлов, 61 (1:1), Илья Азявин, 81 (2:1), Валерий Горбачик, 86 (2:2), Илья Азявин, 90 (3:2).

Наша команда потерпела чувствительное поражение. И осложнила себе задачу, которую поставило руководство клуба перед началом сезона — выход в Первую лигу. Следующий матч ФК «Челябинск» проведет 24 апреля в гостях с липецким «Металлургом».