Главным тренером футбольного клуба «Челябинск» назначен Роман Пилипчук

Он помогал Массимо Каррере выиграть титул чемпионов России в московском «Спартаке»

Руководство ФК «Челябинск» объявило имя нового главного тренера команды. Им стал 56‑летний Роман Пилипчук, известный по работе в штабе московского «Спартака». В составе столичного клуба он завоевал титул чемпионов России в сезоне-2016/2017. Также специалист входил в тренерский штаб «Ахмата», минского «Динамо», словенского «Целе» и молдавского «Шерифа», сообщает пресс-служба челябинского клуба.

Роман Пилипчук — известная личность в советском и российском футболе. Будучи игроком, провел несколько матчей за столичное «Динамо» в начале 1990‑х. Но большую часть игровой карьеры выступал в чемпионате Израиля за местные клубы. Завершил карьеру футболиста в 2002 году в донецком «Металлурге».

Имеет большой тренерский опыт, возглавлял донецкий «Олимпик» и «Спартак» из Юрмалы, минское «Динамо», словенский «Целе», молдавский «Шериф». Но известность получил, став одним из помощников Массимо Карреры в московском «Спартаке».

Роман Пилипчук

Дата рождения: 27.04.1967.

Место рождения: Снежное, Донецкая область.

Карьера игрока:

1989—1990 — «Текстильщик» (Иваново)

1990—1991 — «Динамо» (Москва)

1991—1992 — «Спартак» (Владикавказ)

1992—1993 — «Маккаби» (Герцлия, Израиль)

1993—1995 — «Маккаби» (Нетания, Израиль)

1995—1997 — «Маккаби» (Петах-Тиква, Израиль)

1997—2000 — «Маккаби» (Герцлия, Израиль)

2000—2003 — «Металлург» (Донецк, Украина)

Тренерская карьера:

2007—2008 — «Заря» (Луганск, Украина), тренер

2008—2009 — «Шинник» (Ярославль), тренер

2009—2010 — «Дачия» (Кишинев, Молдова), главный тренер

2010—2011 — «Балтика» (Калининград), старший тренер

2011—2012 — «Динамо» (Москва), тренер

2012—2013 — «Олимпик» (Донецк), главный тренер

2014—2015 — «Спартак» (Юрмала, Латвия), главный тренер

2015—2016 — сборная Таджикистана, старший тренер

2016—2018 — «Спартак» (Москва), ассистент гл. тренера

2018—2019 — «Ахмат» (Грозный), ассистент гл. тренера

2019—2020 — «Динамо» (Минск, Беларусь), главный тренер

2020—2021 — «Спартак-2» (Москва), главный тренер

2021—2022 — «Олимп» (Долгопрудный), главный тренер

2022—2023 — «Целе» (Словения), главный тренер

2023—2024 — «Шериф» (Молдова), главный тренер

С 2024 года — ФК «Челябинск», главный тренер



Вместе со столичным клубом Роман Пилипчук завоевал титул чемпионов России в сезоне‑2016/2017. При этом многие специалисты называли его правой рукой главного тренера «красно-белых» и отмечали его большой вклад в золотой успех команды.

«Я отвечал за анализ игровой деятельности соперника. Готовил Массимо отчеты по командам, с которыми нам предстояло встречаться. Журналисты писали, что я проводил тренировки. Это неправда. Я всегда занимался анализом. Мне интереснее было со стороны наблюдать, что делают на поле наши тренеры. И, глядя, как работает команда, прикидывал, как мы сможем противостоять тому или иному противнику», — рассказал Роман Пилипчук в одном из интервью сайту Чемпионат.com.

Напомним, что 15 апреля стало известно о том, что руководство ФК «Челябинск» приняло решение расторгнуть контракт с главным тренером команды Виталием Пановым. Вместе с ним покинули расположение команды и его помощники Александр Кренделев и Даниил Шарипов. По всей видимости, штаб клуба не устроили последние результаты и игра команды.



ФК «Челябинск» в группе «Золото» во Второй лиге А чемпионата России занимает на текущий момент 6‑е место. После шести сыгранных матчей у южноуральцев 8 очков. Перед командой стоит задача побороться за выход в Первую лигу. Для этого нужно как минимум занимать место в призовой тройке по итогам весенней части чемпионата-2023/2024.