Ватерпольный клуб «Динамо-Уралочка» с двух побед стартовал в Евразийской лиге

Девушки из Златоуста разгромили соперниц из подмосковного «Штурма» с общим счетом 63:11

Женская команда «Динамо-Уралочка» уверенно стартовала в новом ватерпольном сезоне. В Евразийской лиге спортсменки из Златоуста одержали две победы над подмосковным клубом «Штурм-2002» — 29:4 и 34:7. Самыми результативными игроками в составе южноуральской команды стали Надежда Липская (12 голов) и Ольга Лупиногина (11), сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В чемпионате России по водному поло среди женских команд сменилось название турнира. Теперь участники соревнований выступают не в Суперлиге, а чемпионате Евразийской ватерпольной лиги. При этом количество команд в турнире осталось неизменным — за титул чемпиона России будут бороться 12 женских клубов.

Первую официальную игру сезона ватерполистки клуба «Динамо-Уралочка» провели в Златоусте. На своей площадке 26 сентября уверенно выиграли матч у подмосковного «Штурма-2002» — 29:4. Уже в первом периоде наши спортсменки забросили в ворота соперниц 7 безответных мячей. По сути, в тренировочном режиме «уралочки» провели этот поединок.

Водное поло. Евразийская ватерпольная лига. Женщины. Сезон-2025/2026. 26 сентября. «Динамо-Уралочка» (Златоуст) — «Штурм-2002» (Московская область) — 29:4 (7:0, 9:3, 6:0, 7:1).

«Динамо-Уралочка»: Ольга Лупиногина (7), Надежда Липская (5), Аниса Шарафутдинова (5), Мария Макарова (4), Екатерина Наумова (3), Мария Конашенкова (2), Полина Попова (1), Вера Копцева (1), Таисия Апокина (1).

«Штурм-2002»: Василиса Говоркова (4).

На следующий день команды провели повторный поединок. И он не вызвал затруднений для ватерполисток «Динамо-Уралочки». Они победили с еще большим перевесом в счете, забросив в ворота соперниц аж 34 мяча. Самым результативным игроком матча стала Надежда Липская (7 мячей), помогла команде и вернувшаяся из декрета Екатерина Наумова, у нее в активе 5 голов.

Водное поло. Евразийская ватерпольная лига. Женщины. Сезон-2025/2026. 27 сентября. «Динамо-Уралочка» (Златоуст) — «Штурм-2002» (Московская область) — 34:7 (11:0, 8:3, 8:3, 7:1).

«Динамо-Уралочка»: Надежда Липская (7), Екатерина Наумова (5), Ольга Лупиногина (4), Нонна Ланчава (3), Аниса Шарафутдинова (3), Вера Копцева (3), Таисия Апокина (3), Полина Попова (2), Мария Конашенкова (2), Дарья Зубова (2).

«Штурм-2002»: Инна Ахмедова (5), Илюзя Хайруллина (1), Кира Писарькова (1).

Напомним, что в сезоне-2024/2025 ватерполистки «Динамо-Уралочки» стали бронзовыми призерами чемпионата России. Перед стартом нынешнего сезона они также заняли третье место в чемпионате России по мини водному поло.

Фото: пресс-служба ЖВК «Динамо-Уралочка» (Златоуст)

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»)