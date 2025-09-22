Команда «Динамо-Уралочка» завоевала бронзу чемпионата России по мини водному поло

И готовится к старту нового сезона в Златоусте

В Санкт-Петербурге завершился чемпионат России по мини водному поло среди женских команд — первый официальный старт сезона-2025/2026. Бронзовым призером турнира стали ватерполистки златоустовского клуба «Динамо-Уралочка». В матче за третье место они вырвали победу у питерской «Дианы» со счетом 7:6.

В ЧР-2025 по мини водному поло приняли участие 10 команд, в том числе и две из Златоуста. Заявил на турнир основной и резервный состав ВК «Динамо-Уралочка». Юные девушки заняли итоговое 6‑е место, а главная команда стала бронзовым призером.

Ключевым для подопечных Михаила Накорякова стал полуфинальный поединок, в котором они с минимальным счетом уступили нижегородскому «Буревестнику» — 2:3. Так, наши девушки потеряли шансы побороться за золото. Но на хорошей ноте завершили турнир, выиграв в матче за третье место у питерской «Дианы» со счетом 7:6.

Чемпионат России по мини водному поло среди женских команд. Итоговое положение:

1. «Буревестник-ЦСП» (Нижний Новгород).

2. «Буревестник» (Нижний Новгород).

3. «Динамо-Уралочка» (Златоуст).

4. «Диана» (Санкт-Петербург).

5. «Югра» (Ханты-Мансийск).

6. «Уралочка» (Златоуст).

7. «Диана-Юниор» (Санкт-Петербург).

8. «СПб Мастерс» (Санкт-Петербург).

9. МГУ (Москва).

10. «Югра-2» (Ханты-Мансийск).

Уже на этой неделе, 25 сентября, ватерполистки «Динамо-Уралочки» стартуют в новом сезоне чемпионата России. В первом матче команда из Златоуста сыграет с подмосковным клубом «Штурм‑2002».