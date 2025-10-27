Команда «Динамо-Уралочка» без поражений идет в Евразийской ватерпольной лиге

Девушки из Златоуста в гостях дважды выиграли у «Дианы» в Санкт-Петербурге

Очередные две победы одержали ватерполистки клуба «Динамо-Уралочка» в Евразийской лиге. Девушки из Златоуста в гостях дважды выиграли в Санкт-Петербурге у «Дианы» — 19:14 и 17:7. Теперь у подопечных Михаила Накорякова четыре победы в четырех матчах, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Тур в Санкт-Петербурге против «Дианы» прошел с полным превосходством «Динамо-Уралочки». В обеих играх ватерполистки Златоуста были быстрее, сильнее и мастеровитее. Впрочем, в исходе противостояния мало кто сомневался — уж слишком велика разница в классе команд.

Хотя в первом поединке ватерполистки из Санкт-Петербурга достойно сражались. На большой перерыв команды ушли при счете 7:10. Но надо учесть, что девушки из Златоуста контролировали ход матча и не форсировали события. Если бы потребовала ситуация — они обязательно добавили бы по ходу игры. В итоге 19:14 — уверенная победа южноуральской команды.

Водное поло. Сезон-2025/2026. Евразийская ватерпольная лига. Женщины

24 октября. «Диана» (Санкт-Петербург) — «Динамо-Уралочка» (Златоуст) — 14:19 (5:6, 2:4, 3:5, 4:5).

«Диана»: Мария Донских (4), Ксения Кример (3), Ульяна Мерш (2), Софья Тимохина (2), Анастасия Пототранная (1), Софья Пеньковская (1), Полина Поручикова (1).

«Динамо-Уралочка»: Аниса Шарафутдинова (5), Полина Попова (4), Мария Макарова (3), Надежда Липская (3), Вера Копцева (3), Ольга Лупиногина (1).

В повторном поединке «Динамо-Уралочка» сняла все вопросы о победителе уже в первом периоде. 5:1 — это был нокдаун для соперниц. Тренерский штаб команды из Златоуста во главе с Михаилом Накоряковым получил возможность поэкспериментировать с составом.

Так, в игре приняли участие и молодые резервистки клуба. Они общей картины не испортили — сохранили победный счет для южноуральского клуба. 17:7 — в пользу «Динамо-Уралочки».

Водное поло. Сезон-2025/2026. Евразийская ватерпольная лига. Женщины

25 октября. «Диана» (Санкт-Петербург) — «Динамо-Уралочка» (Златоуст) — 7:17 (1:5, 2:4, 3:6, 1:2).

«Диана»: Ксения Кример (2), Софья Тимохина (2), Мария Донских (1), Анастасия Пототранная (1), Полина Поручикова (1).

«Динамо-Уралочка»: Мария Макарова (5), Ольга Лупиногина (5), Полина Попова (3), Аниса Шарафутдинова (2), Надежда Липская (1), Вера Копцева (1).

Отметим, что нынешний сезон — юбилейный для ватерпольной команды из Златоуста. В следующем году «Уралочка» будет праздновать свое 40‑летие. Следующий тур наша команда проведет на домашней воде: 31 октября и 1 ноября будет принимать лидера чемпионата — «Евразию» из Первоуральска. Клуб из Свердловской области одержал победы во всех восьми играх чемпионата.

Возрастное ограничение: 0+

Фото: пресс-служба ВК «Диана» (Санкт-Петербург)

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»)