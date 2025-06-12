Ватерполистки «Уралочки» завоевали бронзу чемпионата России по водному поло

Команду поздравил губернатор Алексей Текслер

Ватерполистки команды «Динамо-Уралочка» из Златоуста завоевали бронзу чемпионата России по водному поло. Матч финальной серии прошел накануне, 11 июня, в Златоусте, передает пресс-служба регионального Минспорта.

Южноуральские спортсменки в финальном матче обыграли соперниц из московского клуба «СКИФ» со счетом 10:7, в финальной серии — со счетом 3:2.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил златоустовскую команду и подчеркнул, что серия была непростой, а противник — сильным.

«Победу в решающей игре во многом предопределил отличный старт. Наши боевые уралочки не изменили привычному хладнокровию и уверенно завоевали победу, а болельщикам подарили бурю ярких позитивных эмоций. Молодцы, девчата!»— поздравил глава региона.

Также он поблагодарил тренерский штаб и пожелал, чтобы следующие сезоны были более удачными.