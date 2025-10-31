Ватерпольная команда «Динамо-Уралочка» сыграет два матча с клубом из Венгрии

Товарищеские игры с «Дунайварошем» состоятся в Челябинске и Златоусте

Женская ватерпольная команда «Динамо-Уралочка» отметит свой 40‑летний юбилей товарищескими матчами с одним из самых титулованных клубов Европы — венгерским «Дунайварошем». В рамках «Суперсерии‑2025» спортсменки проведут две игры, которые состоятся 13 и 15 ноября в Златоусте и Челябинске, сообщает пресс-служба ВК «Динамо-Уралочка».

«Это будет по-настоящему звездное спортивное шоу — встреча двух ватерпольных клубов уровня Лиги чемпионов Европы. В рамках события пройдут мастер-классы от титулованных спортсменов — победителей и призеров Олимпийских игр по водному поло, плаванию, прыжкам в воду и синхронному плаванию», — сообщают в штабе команды «Динамо-Уралочка».

«Суперсерия-2025» посвящена 40‑летнему юбилею команды «Уралочка». Планируется, что 13 ноября она сыграет товарищеский матч с клубом «Дунайварош» в Златоусте, а 15‑го числа — повторную игру в челябинском бассейне «Строитель».

