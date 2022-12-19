Ватерпольный клуб «Динамо-Уралочка» из Златоуста впервые в своей 37-летней истории решил сделать ребрендинг. Команда представила болельщикам новый фирменный стиль, обновленный логотип, форму и мерч. Также состоялась пресс-конференция с главными лицами южноуральского клуба, передает корреспондент ИА «Первое областное».
Большая презентация нового фирменного стиля команды с участием всех игроков, тренеров и почетных гостей прошла в развлекательном центре «Тарелка». В кинотеатре состоялась пресс-конференция, где представители команды ответили на вопросы журналистов и болельщиков. Также все желающие принимали участие в конкурсах, фотозонах и получали подарки.
«Современный спорт — это не только спортивные результаты, „Уралочка“ хочет стать современной, и для этого мы делаем свою небольшую революцию. Золотыми традициями мы намекаем на золото чемпионата России», — отметил генеральный директор «ВК „Уралочка“» Святослав Накоряков.
Основными цветами команды из Златоуста стали золотой, черный и белый. Новым логотипом, вместо привычного для всех дельфина, стала золотая рысь.
«Мы начинали работать над новым стилем команды с лета, и мне уже тогда все нравилось. Девчонкам очень понравились новые цвета команды. На мой взгляд, они очень благородные. Золото выглядит достойно, и я думаю, что в нем девочки буду еще прекраснее, нежели в прошлой форме», — рассказала почетный президент ВК «Динамо-Уралочка» Ирина Гехт.
Бессменный руководитель и основатель южноуральского клуба Михаил Накоряков отметил, что старый логотип дельфина остается в системе клуба.
«Дельфина мы никуда не отдаем. Он остается в нашей детской спортивной школе. Те традиции, которые были заложены первым поколением, остаются. Все молодые спортсмены — они дельфинята, а рыси — это основная команда. Рысь достаточно агрессивный зверь. Я думаю, что наши девчонки немножко добавят агрессивности и у них все получится», — прокомментировал главный тренер ВК «Динамо-Уралочка» Михаил Накоряков.
В прошлом сезоне в «Финале четырех» чемпионата России по водному поло южноуральские ватерполистки уступили «Кинефу-Сургутнефтегазу» из Киришей со счетом 14:12. В этом году «Динамо-Уралочка» постарается завоевать долгожданный титул чемпиона страны.
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