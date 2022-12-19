Ватерпольный клуб «Динамо‑Уралочка» представил новый фирменный стиль команды

Новым логотипом южноуральского клуба стала золотая рысь

«Современный спорт — это не только спортивные результаты, „Уралочка“ хочет стать современной, и для этого мы делаем свою небольшую революцию. Золотыми традициями мы намекаем на золото чемпионата России»,

— отметил генеральный директор «ВК „Уралочка“» Святослав Накоряков.

«Мы начинали работать над новым стилем команды с лета, и мне уже тогда все нравилось. Девчонкам очень понравились новые цвета команды. На мой взгляд, они очень благородные. Золото выглядит достойно, и я думаю, что в нем девочки буду еще прекраснее, нежели в прошлой форме»,

— рассказала почетный президент ВК «Динамо-Уралочка» Ирина Гехт.

«Дельфина мы никуда не отдаем. Он остается в нашей детской спортивной школе. Те традиции, которые были заложены первым поколением, остаются. Все молодые спортсмены — они дельфинята, а рыси — это основная команда. Рысь достаточно агрессивный зверь. Я думаю, что наши девчонки немножко добавят агрессивности и у них все получится»,

— прокомментировал главный тренер ВК «Динамо-Уралочка» Михаил Накоряков.