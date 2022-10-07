Женская ватерпольная команда «Динамо-Уралочка» успешно стартовала в чемпионате России по водному поло. В первом туре южноуральские спортсменки одержали три победы и возглавили турнирную таблицу чемпионата, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».
Накануне подопечные Михаила Накорякова провели поединок против ханты-мансийской «Югры». Борьбы не получилось, хотя сибирячки и постарались оказать достойное сопротивление. Комфортный задел в счете «Динамо-Уралочка» создала во втором периоде, а затем уверенно довела матч до победы — 13:7. По три мяча у южноуральской команды забили Елизавета Заплатина и Виктория Гуськова.
К сожалению, без побед в домашнем туре у дублирующей команды из Златоуста. «Уралочка» потерпела три поражения, уступив основному составу клуба (9:14), волгоградскому «Спартаку» (10:17) и нижегородскому «Буревестнику» (7:11).
Чемпионат России по водному поло среди женских команд. 1-й тур, Златоуст. Бассейн «Уралочка». Результаты матчей с участием южноуральских команд:
4 октября
«Динамо-Уралочка» — «Уралочка» — 14:9
5 октября
«Динамо-Уралочка» — «Айша-Биби» (Казахстан) — 25:6
«Уралочка» — «Спартак» (Волгоград) — 10:17
6 октября
«Динамо-Уралочка» — «Югра» (Ханты-Мансийск) — 13:7
«Уралочка» — «Буревестник» (Нижний Новгород) — 7:11
Сегодня, 7 октября, сыграют:
16:30. «Уралочка» — «Югра» (Ханты-Мансийск)
18:00. «Динамо-Уралочка» — «Спартак» (Волгоград)