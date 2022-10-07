Ватерпольный клуб «Динамо‑Уралочка» стартовал с трех побед в чемпионате России

Южноуральская команда возглавила турнирную таблицу

Женская ватерпольная команда «Динамо-Уралочка» успешно стартовала в чемпионате России по водному поло. В первом туре южноуральские спортсменки одержали три победы и возглавили турнирную таблицу чемпионата, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Накануне подопечные Михаила Накорякова провели поединок против ханты-мансийской «Югры». Борьбы не получилось, хотя сибирячки и постарались оказать достойное сопротивление. Комфортный задел в счете «Динамо-Уралочка» создала во втором периоде, а затем уверенно довела матч до победы — 13:7. По три мяча у южноуральской команды забили Елизавета Заплатина и Виктория Гуськова.

К сожалению, без побед в домашнем туре у дублирующей команды из Златоуста. «Уралочка» потерпела три поражения, уступив основному составу клуба (9:14), волгоградскому «Спартаку» (10:17) и нижегородскому «Буревестнику» (7:11).

Чемпионат России по водному поло среди женских команд. 1-й тур, Златоуст. Бассейн «Уралочка». Результаты матчей с участием южноуральских команд:

4 октября

«Динамо-Уралочка» — «Уралочка» — 14:9

5 октября

«Динамо-Уралочка» — «Айша-Биби» (Казахстан) — 25:6

«Уралочка» — «Спартак» (Волгоград) — 10:17

6 октября

«Динамо-Уралочка» — «Югра» (Ханты-Мансийск) — 13:7

«Уралочка» — «Буревестник» (Нижний Новгород) — 7:11

Сегодня, 7 октября, сыграют:

16:30. «Уралочка» — «Югра» (Ханты-Мансийск)

18:00. «Динамо-Уралочка» — «Спартак» (Волгоград)



