Ватерполистки «Динамо‑Уралочки» выиграли первый тур в российской Суперлиге

Команда из Златоуста одержала четыре победы и один раз сыграла вничью

В Златоусте завершился первый тур чемпионата российской Суперлиги среди женских команд по водному поло. Ватерпольный клуб «Динамо-Уралочка» набрал 9 очков из 10 возможных и возглавил турнирную таблицу. Южноуральская команда в четырех матчах одержала победу и один раз сыграла вничью, сообщает пресс-служба ВК «Динамо-Уралочка».

Подопечные Михаила Накорякова в родных стенах одержали победу над нижегородским «Буревестником» (15:9), ханты-мансийской «Югрой» (11:7), волгоградским «Спартаком» (10:9), а также действующим чемпионом страны «Кинефом-СНГ» из Киришей (11:7), а также завершили с ничейным счетом поединок против московского СКИФа (9:9).

Таким образом, «Динамо-Уралочка» еще больше упрочила свое лидирующее положение в турнирной таблице чемпионата России. У команды с учетом набранных баллов на предварительном этапе 17 очков с разницей мячей «+37». У ближайшего преследователя, «Кинефа-СНГ», — 13 очков. Кроме того, в числе лучших бомбардиров тура — нападающая «Динамо-Уралочки» Белла Маркоч (14 забитых голов).

Следующий тур в женской ватерпольной Суперлиге пройдет 16 января в Ленинградской области.