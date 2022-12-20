Ватерполистки «Динамо-Уралочки» с победы стартовали в российской Суперлиге

В первом матче домашнего тура команда из Златоуста выиграла у «Югры» — 11:7

В Златоусте стартовал первый тур чемпионата российской Суперлиги по водному поло среди женских команд. Ватерполистки златоустовского клуба «Динамо-Уралочка» выиграли у «Югры» из Ханты-Мансийска со счетом 11:7. В текущем сезоне южноуральская команда еще ни разу не проиграла соперникам, сообщает пресс-служба клуба.

По итогам предварительного этапа чемпионата России определилась шестерка сильнейших команд, которые на втором этапе, в Суперлиге, поведут дальнейшую борьбу за медали турнира. При этом очки, набранные на первом этапе, учитываются. Златоустовская команда «Динамо-Уралочка», выиграв у «Югры» из Ханты-Мансийска, еще больше упрочила свои лидирующие позиции в чемпионате России.

Сам поединок получился не таким уж и простым. В первом периоде шла равная и упорная позиционная борьба за инициативу. Первый мяч наши ватерполистки забросили только в середине второго периода. Зато потом их было не остановить. К большому перерыву счет был уже 4:1, а после третьей четверти — 9:4.

Игра была сделана, и в заключительном периоде тренерский штаб позволил себе и игрокам несколько экспериментов с прицелом на будущие матчи: задействовали молодежь и отрабатывали подключение вратаря седьмым полевым. На итог игры это особо не повлияло — достаточно уверенная победа со счетом 11:7. Самой результативной в составе «Динамо-Уралочки» стала Екатерина Голубева, забившая 4 мяча.

Сегодня, 20 декабря, наша команда сыграет второй матч домашнего тура. Соперник — нижегородский «Буревестник». Напомним, что накануне старта в Суперлиге руководство «Динамо-Уралочки» презентовало новый фирменный стиль, форму и лого команды.