В Златоусте стартует первый тур российской Суперлиги по водному поло

Женская команда «Динамо-Уралочка» сыграет пять поединков

В Златоусте с 19 по 23 декабря пройдет первый тур второго этапа чемпионата России по водному поло среди женских команд. После предварительного раунда определились шесть сильнейших коллективов, которые по результатам матчей в Суперлиге определяют участников «Финала четырех». Среди них и ватерполистки златоустовской команды «Динамо-Уралочка», сообщает пресс-служба клуба.

На предварительном этапе чемпионата России «Динамо-Уралочка» выступила выше всяких похвал, не потерпев ни одного поражения. И в статусе лидера турнира с 8 набранными очками стартует на втором этапе, в Суперлиге, опережая ближайших преследователей на 2 очка.

Всем командам в этом раунде соревнований предстоит провести пять туров, по итогам которых определяются участники «Финала четырех» — на этой стадии будут определены победитель и призеры чемпионата России.

Чемпионат России. Суперлига. 1-й тур. Златоуст, 19—23 декабря 2022 г. Расписание матчей с участием ВК «Динамо-Уралочка» (начало игр — в 18:00):

19 декабря. «Динамо-Уралочка» — «Югра» (Ханты-Мансийск).

20 декабря. «Динамо-Уралочка» — «Буревестник» (Нижний Новгород).

21 декабря. «Динамо-Уралочка» — «Кинеф-Сургутнефтегаз» (Кириши).

22 декабря. «Динамо-Уралочка» — «СКИФ-ЦОП» (Москва).

23 декабря. «Динамо-Уралочка» — «Спартак» (Волгоград).

Первый тур Суперлиги стартует в Златоусте 19 декабря. Всем командам предстоит провести по пять матчей со своими основными соперниками. Турнир принимает ЦОП «Уралочка». А накануне его старта ватерпольный клуб планирует провести презентационное шоу для болельщиков, программа которого пока держится в секрете. Планируется, что 18 декабря в плавательном бассейне представят новый фирменный стиль клуба.