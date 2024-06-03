Ватерпольная команда «Динамо‑Уралочка» завоевала серебро Кубка России

В финальном матче девушки из Златоуста уступили соперникам из «Кинефа» — 9:10

Ватерполистки клуба «Динамо-Уралочка» из Златоуста стали обладательницами серебряных медалей Кубка России. В финале турнира, прошедшем в Ханты-Мансийске, южноуральская команда уступила в решающем матче соперницам из клуба «Кинеф» (Кириши) со счетом 9:10. Ранее «Динамо-Уралочка» завоевала титул чемпиона России, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В финальной части Кубка России по водному поло среди женских команд приняли участие восемь команд, а матчи прошли в Ханты-Мансийске. Ватерполистки клуба «Динамо-Уралочка» в статусе чемпионов России начали турнир с победы над волгоградским «Спартаком» в четвертьфинале — 19:9.

Уверенно наша команда сыграла и полуфинальный поединок со столичным клубом «СКИФ-Восток». Уже в начале матча спортсменки из Златоуста создали себе комфортный задел в счете, а затем уверенно довели дело до победы. Причем залогом успеха стала надежная игра «Динамо-Уралочки» в обороне — 13:5.

Водное поло. Кубок России среди женских команд.

Четвертьфиналы

«Динамо-Уралочка» (Златоуст) — «Спартак» (Волгоград) — 19:9.

«Буревестник» (Нижний Новгород) — «Югра» (Ханты-Мансийск) — 9:8.

«Кинеф» (Кириши) — «Диана» (Санкт-Петербург) — 23:3.

«СКИФ-Восток» (Москва) — «Кинеф-2» (Кириши) — 16:6.

Полуфиналы

«Динамо-Уралочка» (Златоуст) — «СКИФ-Восток» (Москва) — 13:5.

«Кинеф» (Кириши) — «Буревестник» (Нижний Новгород) — 13:9.

Финал

«Динамо-Уралочка» (Златоуст) — «Кинеф» (Кириши) — 9:10.

Финальный матч Кубка России между «Динамо-Уралочкой» и «Кинефом» стал украшением турнира. Обе команды были достойны друг друга, провели равный и упорный поединок. Драматичной выдалась концовка встречи, в которой команда из Златоуста имела две хорошие возможности сравнять счет. Но немного не хватило удачи. С минимальным перевесом в счете победу одержали ватерполистки из Ленинградской области — 10:9.

Напомним, что ватерполистки «Динамо-Уралочки» в сезоне-2023/2024 завоевали золотые медали чемпионата России. Они второй год подряд стали сильнейшим клубом страны. В финальной серии матчей южноуральская команда выиграла у нижегородского «Буревестника» (2-1).