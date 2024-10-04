Клуб «Динамо‑Уралочка» в сезоне‑2024/2025 снова будет биться за чемпионство

В Златоусте намерены защитить титул сильнейшей ватерпольной команды страны

Сегодня, 4 октября, стартует новый сезон в чемпионате России по водному поло среди женских команд. В штабе команды «Динамо-Уралочка» определились с целями и задачами на сезон: несмотря на потерю шести игроков, клуб из Златоуста намерен защитить чемпионский титул. Перед стартом турнира штаб команды провел пресс-конференцию, на которой обозначил стратегические и спортивные задачи на сезон-2024/2025, сообщает пресс-служба ЖВК «Динамо-Уралочка».

Начнем с главного. В этом сезоне структура и формула проведения чемпионата России по водному поло среди женских команд претерпела большие изменения. Наконец-то в федерации пришли к тому, что туровая система проведения изжила себя, теперь все команды будут играть по формуле «два матча дома — два на выезде». Да, в таком случае клубы понесут больше финансовых затрат, но важнее то, что болельщики чаще будут видеть свои любимые команды в деле.

«Для нас это определенные сложности в логистике, но зрителям такая формула интереснее. Не будет и разделения команд после первого этапа на Высшую лигу и Суперлигу. Весь регулярный чемпионат будем играть с теми же соперниками, с которыми начинали сезон», — добавляет гендиректор ВК «Динамо-Уралочка» Святослав Накоряков.

К слову, в чемпионате России — 2024/2025 будет представлена только одна команда из Златоуста. Руководство клуба решило не заявлять на турнир резервный состав. Все силы будут брошены на то, чтобы главная команда добилась поставленной цели — защитить титул чемпиона страны. Именно такая задача стоит перед тренерским штабом и игроками «Динамо-Уралочки». Даже несмотря на то, что в летнее межсезонье из команды ушли шесть ключевых игроков.

«Зато остался в Златоусте костяк команды из мастеров, преданных клубу игроков, имеющих опыт игр за сборную России. К ним мы добавили молодежь, рассчитываем на то, что она будет прогрессировать. У нас отличный тренерский штаб, а у девчонок есть хороший шанс проявить себя на высшем уровне. Будем биться в каждом матче, а еще стараться развивать клуб как в медийном, так и в организационном плане», — добавляет главный тренер ВК «Динамо-Уралочка» Михаил Накоряков.

Отметим, что в чемпионате России — 2024/2025 выступят 12 команд. По традиции основными соперниками в борьбе за высокие места у «Динамо-Уралочки» будут «Кинеф» (Кириши), «Буревестник» (Нижний Новгород), «Спартак» (Волгоград), «СКИФ-Восток» (Москва) и «Югра» (Ханты-Мансийск).

Но появился и еще один амбициозный клуб, который наверняка будет бороться за попадание в топ-6. Речь идет о команде «Евразия» из Первоуральска. Руководство клуба из Свердловской области провело активную летнюю трансферную кампанию, собрав под своими знаменами известных в ватерпольном мире игроков.

Самая титулованная ватерполистка команды — хорошо нам известная Эльвина Каримова (Ситдикова). Молодая мама из Златоуста, уходившая в декрет, решила продолжить карьеру в «Евразии». Составят ей компанию и еще две экс-«уралочки» — Регина Галимзянова и Любовь Исакова. Добавит мощи коллективу в атаке и известная по выступлениям за сборную России Ксения Кример.

Уже сегодня «Динамо-Уралочка» сыграет первый матч чемпионата России — 2024/2025. В Златоусте наши ватерполистки откроют сезон поединком со сборной Казахстана. Игра состоится в бассейне «Уралочка». Начало в 18:00. Повторный матч команды сыграют на следующий день в 15:00. Вход свободный.

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