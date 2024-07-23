Пять ватерполисток команды «Динамо-Уралочка» получили вызов в сборную России

Они приступили к учебно-тренировочным сборам в Кисловодске

Женская сборная России по водному поло приступила к двухнедельным учебно-тренировочным сборам на базе в Кисловодске. Тренерский штаб национальной команды вызвал на сборы пять ватерполисток «Динамо-Уралочки» из Златоуста, сообщает пресс-служба южноуральской команды.

Вызов в национальную команду получили пять спортсменок из «Динамо-Уралочки». В течение двух недель в Кисловодске готовиться к новому сезону будут Евгения Головина, Полина Попова, Аниса Шарафутдинова, Дарья Бунакова и Виктория Гуськова. Вместе с командой отправился в расположение сборной России и главный тренер ВК «Динамо-Уралочка» Михаил Накоряков.

«Программа сборов очень насыщенная — двухразовые тренировки, которые включают в себя силовые и технико-тактические занятия на воде, а также двусторонние игры», — сообщил наставник команды из Златоуста.

Планируется, что женская сборная России проведет еще один сбор перед стартом чемпионата страны. В августе сильнейшие ватерполистки страны соберутся в Москве, а в начале октября пройдут первые матчи чемпионата России сезона-2024/2025. Напомним, что команда «Динамо-Уралочка» является действующим чемпионом страны.