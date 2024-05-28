Ватерполисток команды «Уралочка» наградили золотыми медалями в Златоусте

Спортсменам устроили праздничный концерт в честь победы на чемпионате России

В Златоусте устроили большой праздничный концерт в честь ватерпольной команды «Динамо-Уралочка». Спортсменкам и тренерам в торжественной обстановке вручили золотые медали чемпионата России, поблагодарили за яркое выступление в сезоне и вручили подарки, сообщает пресс-служба ЖВК «Динамо-Уралочка».

Мероприятие прошло в местном дворце культуры «Металлург». Праздничный вечер был устроен в честь руководства клуба, тренерского штаба и ватерполисток команды «Динамо-Уралочка». Второй год подряд южноуральские спортсменки завоевали золото чемпионата России.

«Удержать чемпионский титул было сложнее, чем завоевать его год назад. Но вы все большие молодцы! Справились с высоко поставленной задачей, проявили максимум мастерства и характера, чтобы вновь подарить нам радость от победы. Поздравляю всех вас с этим большим достижением!» — обратился к команде министр физической культуры и спорта Челябинской области Александр Гриб.

Поздравил спортсменок, тренеров и руководство клуба и заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров. Он также принял участие в награждении команды золотыми медалями чемпионата России.

Напомним, что в сезоне-2023/2024 женская команда по водному поло «Динамо-Уралочка» из Златоуста выиграла чемпионат России. Это уже седьмой чемпионский титул в истории клуба. В финале южноуральские спортсменки победили в серии до двух побед нижегородский «Буревестник».