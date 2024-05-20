Ватерпольный клуб «Уралочка» в седьмой раз завоевал титул чемпиона России

Команда из Златоуста в финальном матче выиграла у нижегородского «Буревестника»

Ватерполистки команды «Динамо-Уралочка» из Златоуста защитили титул чемпионов России, выиграв в финальной серии у нижегородского «Буревестника» со счетом 2-1. Южноуральская команда в седьмой раз завоевала золотые медали чемпионата России. Рассказываем, как восприняли победу наши спортсменки и почему их нынешний успех стал значимей, чем прошлогодний.

Выиграть чемпионский титул непросто, но еще сложней его удержать. Эта прописная истина относится ко всем командным видам спорта. Ватерпольный клуб «Динамо-Уралочка» в прошлом году вернул себе звание чемпиона России. Спустя 21 год. В этом году южноуральским спортсменкам удалось подтвердить, что они сегодня — лучшие в стране. Хотя сам сезон сложился для наших девчат непросто.

Начнем с того, что регулярный чемпионат «Динамо-Уралочка» завершила на второй строчке, уступив пальму первенства «Кинефу» из Киришей. И в серии плей-офф команде из Златоуста пришлось очень непросто в противостоянии со столичным СКИФом. Ну а финал с «Буревестником» стал украшением турнира. Уступив в Нижнем Новгороде, наша команда не имела права на ошибку. И с блеском выиграла два домашних поединка со счетом 11:8 и 16:9.

«Наша „Уралочка“ — снова чемпион страны! Мы с волнением наблюдали за противостоянием сильному и опытному сопернику — команде „Буревестник“. В финальной серии шла сложная борьба, понадобились все три игры для выявления победителя, и „уралочки“ проявили выдержку, хладнокровие и мастерство. И вот — долгожданная победа! Второй год подряд наша команда побеждает в финале национального чемпионата. И она полностью заслужила этот триумф. Благодарю девчат, тренеров, школу, систему клуба, болельщиков. Желаю, чтобы все последующие сезоны складывались столь же удачно. Успехов и новых побед!» — поздравил команду с успехом губернатор Алексей Текслер.

Златоустовский клуб завоевал золото чемпионата России уже в седьмой раз. Ранее команда побеждала в сезонах‑1992, 1998/99, 1999/2000, 2000/01, 2001/02 и 2022/23.



«Сбылась наша мечта — мы наконец-то выиграли чемпионский титул дома, перед своими болельщиками! Сезон получился тяжелым, сложным выдался полуфинал со СКИФом, еще сложнее — финальные поединки с „Буревестником“. Но мы — команда! Собрались — и за счет мастерства игроков, тренерского таланта и характера смогли стать чемпионами», — сказал гендиректор ВК «Динамо-Уралочка» Святослав Накоряков.



На этом сезон для команды не окончен. Совсем скоро «Уралочка» отправится в Ханты-Мансийск, где с 29 мая по 2 июня ей предстоит выступить в финале Кубка России. У нашей команды есть хорошая возможность сделать золотой «дубль» — выиграть чемпионат и Кубок страны.