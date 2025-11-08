Ватерполистки «Уралочки» дважды уступили «Кинефу» в Евразийской лиге

Спортсменки из Златоуста и Киришей подарили зрителям два зрелищных поединка

В женской Евразийской ватерпольной лиге два зрелищных матча подарили зрителям в Златоусте два самых титулованных клуба страны — «Динамо-Уралочка» и «Кинеф». Южноуральская команда уступила в обоих поединках, в одном из них — по пенальти. Подопечные Михаила Накорякова несмотря на поражения, продолжают идти в группе лидеров турнира, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Вывеска «Уралочка» vs «Кинеф» вне зависимости от того, в каком состоянии находятся команды и на каких местах они идут в турнире всегда вызывает большой интерес у любителей водного поло. Два самых титулованных клуба страны всегда дарят зрителям жаркие и зрелищные матчи. Не стали исключением и две игры, прошедших в рамках Евразийской ватерпольной лиги, в Златоусте.

В первом поединке были и «качели», и быстрые отрывы, и удивительные камбэки. Девушки из Златоуста хорошо начали встречу, выиграли первую половину матча (7:4), но затем соперницы выровняли игру. У наших ватерполисток произошел сбой в атаке в третьем периоде. Видимо, сказался перебор фолов Веры Копцевой, успевшей отличиться трижды. Этим и воспользовались киришанки, вернувшись в игру.

И все же ближе к победе был Златоуст. Но не забили 5-метровый в концовке, и сами пропустили. 9:9 — ничья в основное время, а в серии пенальти лучшими были вратари: наша Полина Забалуева отбила два броска, а голкипер «КИНЕФа» Анастасия Комарова — три. 11:12 не в нашу пользу, но забирает 1 балл в копилку в чемпионате.

Водное поло. Сезон-2025/2026. Евразийская лига. Женщины. 7 ноября. «Динамо-Уралочка» (Златоуст) — «Кинеф» (Кириши) — 11:12 (4:3, 3:1, 0:3, 2:2, 2:3).

«Динамо-Уралочка»: Вера Копцева (3), Ольга Лупиногина (2), Мария Макарова (1), Екатерина Наумова (1), Аниса Шарафутдинова (1), Полина Попова (1), Дарья Зубова (1), Надежда Липская (1).

«Кинеф»: Ксения Шигина (5), Мария Борисова (3), Вероника Вахитова (2), Мадинабону Шерматова (1), Дарья Рыжкова (1).

Достойно сражались наши спортсменки и в повторном поединке. Но только в первой половине матча. В стартовом отрезке при счете 3:3 не реализовала выход «1 в 0» Надежда Липская, затем девушки из «Уралочки» не забили еще из одной выгодной позиции. Зато у киришанок в ответной атаке курьезный гол забила Мария Борисова. Она нанесла бросок через всю площадку, а мяч от перекладины попал в голову Заболуевой и оказался в воротах. Произошло это за 1 (!) секунду до конца первого периода — 3:4.

Во втором периоде у «уралочек» активизировалась Вера Копцева. Она здорово действовала на позиции «столба», ни в чем не уступая куда более габаритной Борисовой. Златоустовская команда сражалась, не давая соперникам уйти в отрыв. После хорошего паса Надежды Липской важный гол забила Полина Попова, сравняв счет — 5:5. Увы, в самой концовке киришанки вновь забили на последних секундах и счет уже 6:8 после двух периодов.

Увы, третий и четвертый отрезки матча девушки из «Динамо-Уралочки» откровенно провалили. У них мало что стало получаться в атаке, преимущество гостей стало расти. Отметим также уверенную игру на последнем рубеже голкипера «Кинефа» Анастасии Комаровой. 11:18 — уверенная победа киришанок в повторном матче.

Водное поло. Сезон-2025/2026. Евразийская лига. Женщины. 8 ноября. «Динамо-Уралочка» (Златоуст) — «Кинеф» (Кириши) — 12:18 (3:4, 3:4, 3:5, 3:5).

«Динамо-Уралочка»: Вера Копцева (4), Полина Попова (4), Дарья Зубова (1), Ольга Лупиногина (1), Аниса Шарафутдинова (1), Мария Макарова (1).

«Кинеф»: Дарья Рыжкова (4), Екатерина Прокофьева (2), Вероника Вахитова (2), Мадинабону Шерматова (2), Мария Борисова (2), Ксения Шигина (1), Полина Косых (1), Елизавета Щербакова (1), Дарья Соболева (1), Екатерина Лебедева (1).

Впереди у «Динамо-Уралочки» два выставочных матча в рамках празднования 40-летия клуба. Нашей команде предстоит сыграть поединки с венгерским клубом «Дунайварош». Игры пройдут в Златоусте (13 ноября) и Челябинске (15 ноября).

Фото: Дмитрий Гостев (пресс-служба ВК «Динамо-Уралочка» Златоуст).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).