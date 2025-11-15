Ватерпольный клуб «Динамо-Уралочка» выиграл Суперсерию-2025

Спортсменки из Златоуста в двухматчевом противостоянии оказались сильнее соперниц из Венгрии

Женская ватерпольная команда «Динамо-Уралочка» отметила свой 40-летний юбилей победой в Суперсерии-2025. Сегодня, 15 ноября, спортсменки из Златоуста сыграли вничью в Челябинске с венгерским клубом «Дунайварош» — 15:15. Но выиграли Суперсерию благодаря победе над соперницами в Златоусте со счетом 14:13, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

У «Динамо-Уралочки» была минимальная фора после матча с венгерским клубом в Златоусте. Там наша команда выиграла у «Дунайвароша» со счетом 14:13. И для того, чтобы выиграть Суперсерию, спортсменкам необходимо было закрепить успех во втором матче в Челябинске.

«Нам почетно первыми в России принимать у себя международные соревнования по водному поло. А еще мы гордимся высоким уровнем мастерства нашей команды. В Челябинской области любят водное поло, умеют проводить соревнования на высоком организационном уровне. Уверена, что и сегодня мы получим удовольствие от игры двух сильных команд, желаю спортсменкам показать свой высокий уровень мастерства», — выступила со вступительным словом на церемонии открытия матча президент ВК «Динамо-Уралочка» Ирина Текслер.

Пожелали участникам матча удачи также министр спорта Челябинской области Владимир Иванов и представитель Федерации водных видов спорта России Радмир Габдуллин.

Что касается самого матча, то он стал логичным продолжением встречи команд в Златоусте — равная игра, достойные соперники и результативные действия спортсменок в атаке. Первый период завершился вничью, затем «Динамо-Уралочка» вела в счете в 2-3 мяча, но растеряла преимущество.

Соперницы из Венгрии, надо отдать им должное, переломили ход игры. И даже вышли вперед по итогам трех периодов — 12:10. Теперь уже нашей команде надо было что-то придумывать, чтобы сломить сопротивление соперника. За полторы минуты до финальной сирены важнейший 5-метровый забила Ольга Лупиногина, сравняв счет. Атака венгерок завершилась потерей мяча, наша команда сохранила желаемый результат и выиграла Суперсерию!

«Спасибо губернатору и правительству Челябинской области. Благодаря им нам удалось „прорубить окно“ в Европу и пригласить на Южный Урал топовый и сильный клуб. Благодарю и команду „Дунайварош“ за то, что приняли наше приглашение и показали в двух матчах мастерство экстра-класса, обе игры держали зрителей в напряжении», — подвел итог Суперсерии-2025 главный тренер ВК «Динамо-Уралочка» Михаил Накоряков.

Водное поло. Суперсерия-2025. Второй матч. «Динамо-Уралочка» (Златоуст) — «Дунайварош» (Венгрия) — 15:15 (3:3, 4:4, 3:3, 3:5).

Теперь южноуральской команде предстоят важнейшие матчи в Евразийской ватерпольной лиге. В этом турнире у «Динамо-Уралочки» дела складываются пока не лучшим образом. Накануне спортсменки из Златоуста уступили в двух матчах «Евразии», а также потерпели поражения от «Кинефа».