Ватерполистки «Уралочки» победили «Дунайварош» в первом матче Суперсерии‑2025

Команда из Златоуста выиграла у соперниц из Венгрии с минимальным счетом — 14:13

Женская ватерпольная команда «Динамо-Уралочка» с победы стартовала в Суперсерии‑2025 с венгерским клубом «Дунайварош». Девушки из Златоуста выиграли у соперниц в первом матче со счетом 14:13. Победитель серии теперь определится во втором поединке, который состоится 15 ноября в Челябинске, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Этого матча в Златоусте ждали с большим нетерпением. Пусть это и товарищеский (или дружеский) поединок, но все же международного уровня. А сыграть с одним из топовых клубов Европы — это еще и возможность проверить свои силы, узнать, насколько наша команда готова бороться за высокие места в еврокубках.

Первый матч показал, что «Динамо-Уралочка» очень даже способна бороться против европейских ватерпольных грандов. А то, что «Дунайварош» таковым является, сомнению не подлежит. Игра получилась равной и боевой. Ни один из соперников больше чем на два мяча не мог оторваться.

Южноуральские ватерполистки контролировали ход матча, вели в счете. Но стало тревожно за результат, когда в третьем периоде гости вышли вперед (9:8). Девушки из Златоуста здорово провели заключительный отрезок матча, одержав минимальную победу. По три гола у нашей команды забили Ольга Лупиногина, Аниса Шарафутдинова и Вера Копцева.

Суперсерия-2025. «Динамо-Уралочка» (Златоуст) — «Дунайварош» (Венгрия) — 14:13 (5:4, 3:3, 1:3, 5:2).

Однако точку в этом противостоянии ставить рано. Завтра, 15 ноября, команды вновь сразятся на водной глади бассейна. Теперь их ждет матч в Челябинске.

Фото: Павел Табарчук, ВК «Динамо-Уралочка» (Златоуст)

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»)