Ватерпольный клуб «Уралочка» готовит праздничное шоу на свое 40‑летие

В Челябинске и Златоусте состоится турнир с участием международных команд

Женский клуб по водному поло «Динамо-Уралочка» поделился планами, как отметит свое 40-летие. В ноябре в Челябинске и Златоусте состоится ватерпольное шоу, а также международный турнир с участием топовых команд. Планируется, что водно-спортивный праздник состоится в бассейнах «Уралочка» и «Строитель», сообщает пресс-служба ВК «Динамо-Уралочка».

«„Уралочка“ — один из флагманов отечественного женского водного поло, и мы хотим сделать совместно с регионом, федерацией и клубом большое красивое мероприятие. Я уверен на 100 процентов, что это будет очень интересно. Приедут хорошие иностранные гости, это будет достойный уровень. Помимо спортивной составляющей, хотим сделать красочное шоу для всех зрителей», — отметил посетивший Южный Урал исполнительный директор Федерации водных видов спорта России Дмитрий Козырев-Гаджиев.

В Челябинской области уже не раз проводились крупнейшие международные турниры по водному поло. В южноуральской столице, например, с большим размахом прошла Мировая лига с участием национальных сборных. Высокий уровень организации получает Кубок губернатора Челябинской области по водному поло среди женских команд.

«Мы готовимся к юбилею клуба. Уже начали вести переговоры с известными зарубежными командами. Рассчитываем, что они к нам приедут и сыграют в турнире с ватерполистками „Уралочки“. И в целом зрителей ждет большая программа. Это будет классный проект, который запомнят все», — отметил гендиректор ВК «Динамо-Уралочка» Святослав Накоряков.

Отметим, что ватерпольный клуб «Динамо-Уралочка» является одним из самых титулованных в России. Команда из Златоуста регулярно становится призером национального чемпионата, успешно представляет страну на международной арене.