В волейбольном клубе «Динамо-Метар» поставили цели и задачи на сезон‑2024/2025

Челябинская команда намерена как минимум повторить прошлогодний результат

Женский челябинский волейбольный клуб «Динамо-Метар» в новом сезоне должен будет как минимум повторить прошлогодний результат. Такую задачу поставил игрокам и тренерскому штабу гендиректор клуба Виталий Носов. Даже несмотря на то, что «Динамо-Метар» в межсезонье понес большие кадровые потери, а также вынужден был произвести рокировку в тренерском штабе, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Александр Кошкин принял решение отправиться в московское „Динамо“, и сначала это было как снег на голову. Мы долго думали, но приняли решение в пользу Алексея Дешина. Он находится в нашей структуре уже четвертый год и знает все требования руководства клуба. Абсолютно комфортный человек, профессионал в своем деле, и это шанс, который, я считаю, он должен использовать на 100 процентов», — отметил Виталий Носов, комментируя кадровые перестановки в тренерском штабе клуба.

Гендиректор ВК «Динамо-Метар» считает, что команда в состоянии повторить результат сезона-2023/2024. Тогда, напомним, челябинская команда уверенно вышла в плей-офф, где завершила свое выступление в первом раунде.

«Нам будет нелегко — это абсолютно точно. У нас очень много молодых игроков, еще не нюхавших пороха Суперлиги. Я считаю, что команда способна биться за тот результат, который был в прошлом году, а если еще немного удача улыбнется, то можем и подняться выше в турнирной таблице! Я очень сильно хочу привести Челябинск к медалям, которых у нас никогда не было, — это максимальная цель», — добавил Виталий Носов на пресс-конференции перед стартом сезона.

Отметим, что в летнее межсезонье в ВК «Динамо-Метар» произошли и большие изменения в составе. Челябинск покинула целая группа игроков, которые приезжали работать под руководством Александра Кошкина. В текущем межсезонье в стан южноуральской команды перебрались пять новых игроков — Кристина Вдовина, Владислава Руденя, Елизавета Диких, Екатерина Гатина и Виктория Руссу.

«На предсезонном Кубке Легенд они показали себя с лучшей стороны, хорошо вписались в коллектив. В целом команда проявила хорошие, бойцовские качества. Мы провели несколько хороших матчей, показали себя боеспособной командой. Рассчитываем, что в аналогичном ключе будем действовать и в сезоне», — считает главный тренер ЖВК «Динамо-Метар» Алексей Дешин.

Напомним, что в этом сезоне в системе челябинского клуба появилась еще одна команда — «Динамо-Метар-2» будет выступать в Высшей лиге Б. Ранее мы рассказывали о том, какое большое значение создание такой команды имеет для развития женского волейбола в регионе.

Чемпионат России в женской волейбольной Суперлиге стартует уже завтра, 16 сентября. Челябинская команда «Динамо-Метар» свой первый матч проведет в гостях с «Тулицей».