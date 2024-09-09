Волейбольный клуб «Динамо‑Метар» завершил свое выступление в Кубке легенд

Челябинская женская команда заняла четвертое место в своей подгруппе

Завершили свое выступление в Кубке легенд волейболистки челябинского клуба «Динамо-Метар». Предсезонный турнир, который является одним из этапов Кубка России, выиграли в своей подгруппе спортсменки из команды «Динамо — Ак Барс». Челябинские спортсменки заняли четвертое место, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В Кубке легенд среди женских команд выступили восемь коллективов, разбитые на две группы. Челябинский клуб «Динамо-Метар» выступил в квартете с «Динамо — Ак Барсом» (Казань), «Динамо» (Москва) и «Уралочкой-НТМК» (Екатеринбург). Двухкруговой турнир прошел в Екатеринбурге и Казани.

Кубок легенд. Результаты с участием команды «Динамо-Метар»:

1-й тур, Екатеринбург

26 августа. «Динамо-Метар» — «Динамо — Ак Барс» — 1:3

27 августа. «Динамо-Метар» — «Уралочка-НТМК» — 3:1

28 августа. «Динамо-Метар» — «Динамо» — 2:3

2-й тур, Казань

6 сентября. «Динамо-Метар» — «Динамо — Ак Барс» — 1:3

7 сентября. «Динамо-Метар» — «Уралочка-НТМК» — 0:3

8 сентября. «Динамо-Метар» — «Динамо» — 3:2.

Победителями соревнований стали волейболистки из казанского клуба «Динамо-Метар». Второе место в группе заняли спортсменки из столичного «Динамо», на третьем месте «Уралочка-НТМК», а «Динамо-Метар» финишировал на четвертой строчке.

В другой группе победу одержала команда «Ленинградка» из Санкт-Петербурга. Далее места распределились следующим образом: «Локомотив» (Калининград), «Тулица» (Тула), «Протон» (Саратов).

Таким образом, стали известны все участники «Финала четырех» Кубка России, помимо казанского и московского «Динамо» за трофей поборются «Ленинградка» и «Локомотив».

Напомним, что чемпионат в российской Суперлиге среди женских команд стартует 14 сентября. «Динамо-Метар» свой первый поединок в новом сезоне проведет в гостях 17 сентября с «Тулицей». На домашнем паркете челябинки проведут матч 20 сентября с подмосковным клубом «Заречье-Одинцово».