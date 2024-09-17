Волейбольный клуб «Динамо-Метар» с поражения стартовал в Суперлиге сезона-2024/2025

Челябинская команда в гостях уступила «Тулице» в трех сетах

Женская волейбольная команда «Динамо-Метар» не смогла порадовать своих болельщиков, уступив в первом матче чемпионата Суперлиги соперницам из «Тулицы». Челябинки оказали достойное сопротивление хозяйкам площадки, навязали борьбу в каждом из сетов (чуть меньше — в третьем), но в концовках каждого из них успех был не в нашу пользу — 0:3, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Обе команды в летнее межсезонье значительно обновили свои ряды. Причем, изменения эти произошли не только в составе, но и тренерском штабе. «Динамо-Метар» возглавил Алексей Дешин, а «Тулицу» — известный в прошлом волейболист, выступавший в свое время за челябинское «Динамо» Алексей Бабешин.

Все это плюс стартовое волнение отразилось на действиях команд в стартовом сете. Показалось на мгновение, что не очень удачно начали игру челябинки, допустившие две подряд ошибки в первых двух розыгрышах мяча. Однако затем они взяли себя в руки, нормализовали игру на блоке и на приеме и даже вышли вперед в середине сета — 8:5, затем 13:8.

Увы, развить успех волейболисткам клуба «Динамо-Метар» не удалось. Как это часто бывает в женском волейболе, произошел небольшой спад, который привел к тому, что тульчанки выровняли положение — 14:14. Залогом спурта хозяек стала классная игра на подаче Ксении Лебедкиной.

Концовка партии осталась за «Тулицей». На финишную прямую она вышла в роли лидера. Челябинки смогли отыграть два сетбола, а третий не смогли. 23:25 — не в нашу пользу. Но все еще можно было исправить.

Поражение в первом сете никак не отразилось на характере игры. Обе команды, словно сговорившись, отдавали инициативу, а затем забирали ее обратно себе. Челябинки снова вспомнили о том, что могут хорошо играть на блоке. А тут еще на задней линии капитан Тамара Зайцева продолжила тащить «мертвые» мячи. 10:6 — вполне себе комфортный задел, чтобы реализовать его и довести дело до логической точки в сете.

Увы, сделать это снова не удалось. Выход на площадку Жанны Сенкевич (известная еще как Каськова), а также игра на блоке Виктории Бобровой — и счет уже 13:12 в пользу тульчанок. Им удалось довести сет до победы, пусть и не без помощи удачи (ключевым в психологическом плане стал розыгрыш, когда мяч после подачи хозяек от троса перелетел на сторону челябинок) и спорных решений арбитра 25:21.

В третьем сете теперь уже челябинки долгое время вынуждены были находиться в роли догоняющих. Ценой невероятных усилий им удалось сравнять счет в середине партии и даже выйти вперед — 15:14. Блок Екатерины Гатиной (она, кстати, провела очень хороший матч), а еще эйс на подачи от Ирины Сорокиной придали гостям положительных эмоций. Автора строк вновь посетила мысль, что они могут принести команде локальный успех и выиграть сет. Увы, 25:17 не в нашу пользу.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. 1-й тур.

17 сентября. «Тулица» (Тула) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 3:0 (25:23, 25:21, 25:17).

Увы, наша команда начала чемпионат с поражения. Но, надо признать, равному по классу и достойному сопернику. Челябинским любителям волейбола ждать появления своих любимиц долго не придется — уже 20 сентября «Динамо-Метар» проведет первый домашний матч Суперлиги нового сезона. На родной площадке наша команда принимает подмосковное «Заречье-Одинцово».