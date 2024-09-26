Волейбольный клуб «Динамо-Метар» одержал волевую победу над «Омичкой» в Суперлиге

Челябинская команда отдала сет, чтобы затем выиграть со счетом 3:1

Женский волейбольный клуб «Динамо-Метар» одержал вторую победу в чемпионате Суперлиги. Сегодня, 26 сентября, челябинская команда выиграла со счетом 3:1 в гостях у «Омички». Отдав первый сет, подопечные Алексея Дешина затем взяли три партии подряд и вырвали победу. Самой результативной в поединке стала челябинка Елизавета Диких, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Начало встречи челябинки откровенно провалили. У наших девчат мало что получалось: они допускали ошибки на приеме, уступали соперницам на блоке. Неудачно вошла в игру Виктория Руссу, в защите не лучшим образом действовала Анна Багрянцева. 2:7 — и наставник «Динамо-Метар» вынужден был брать тайм-аут, чтобы привести своих подопечных в чувство. А еще произвел двойную замену, выпустив на площадку Ольгу Форналеву и Елизавету Диких.

Этот ход сработал, наша команда заработала несколько очков подряд. 6:10, 9:12 — медленно, но верно девочки сокращали разрыв в счете. Увы, этого запала хватило ненадолго. Хозяйки площадки вновь добавили в атаке, и еще больше упрочили свое преимущество, сделав счет 21:11. Разумеется, отыграть такое отставание было уже нереально. Первый сет остался за «Омичкой» 25:13.

Нашим девчатам нужно было срочно добавлять в игре, и в первую очередь в атаке. В редких случаях челябинкам удавалось делать качественный и быстрый розыгрыш мяча. Во втором сете это делать стало получаться. И это прямым образом отразилось на игре команды. К тому же «метаровки» наладили действия на приеме. 13:7 — и теперь уже наставник «Омички» вынужден был брать тайм-аут, чтобы как-то повлиять на ход игры. Но было уже поздно: «Динамо-Метар» своего не упустил, выиграв сет 25:20.

Куда более напряженной и равной получилась третья партия. В ней шла игра «на качелях»: то одна команда выходила вперед в 1-2 мяча, то другая. Перелом наступил при счете 15:15. Волейболистки «Динамо-Метара» ушли в отрыв, на который соперницы ответить не сумели. 25:15 в нашу пользу и 2-1 по сетам.

Этот успех придал челябинкам психологической уверенности, их было уже не остановить. Заводилой атак команды «Динамо-Метар» стала Елизавета Диких — самый результативный и игрок матча. Уже в начале четвертой партии наши девушки создали себе комфортное преимущество (15:8). Должно было произойти чудо, чтобы хозяйки площадки как-то изменили ход матча. Им это не удалось, а «Динамо-Метар» разгромил соперниц в сете (25:13) и одержал вторую победу в Суперлиге.

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26 сентября. «Омичка» (Омск) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 1:3 (25:13, 25:20, 25:16, 13:25).

Следующий поединок «Динамо-Метар» проведет на домашней площадке — 30 сентября в Челябинск пожалует нижегородская «Спарта».