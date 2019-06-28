В Управлении спорта Челябинска определились с новым руководителем

Ведомство возглавил Максим Клещевников.

Максим Клещевников официально назначен на пост начальника Управления по физической культуре, спорту и туризму Челябинска. О том, что функционер, который с апреля текущего года временно исполнял обязанности руководителя управления, был официально назначен на этот пост, сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.



Распоряжением ВРИП главы города Челябинска на пост начальника Управления по физической культуре, спорту и туризму назначен Максим Клещевников. Максим Сергеевич Клещевников родился в городе Челябинске 28 июня 1980 года. В 2006 году закончил Российский государственный торгово-экономический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии». — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации Челябинска.

Напомним, что предыдущий руководитель управления, Евгений Иванов, занял пост первого заместителя генерального директора челябинского «Трактора».



Трудовую деятельность Максим Клещевников начал в 1999 году исполнительным директором «Фонда развития регионального туризма». С 2001 года по 2005 год работал инструктором Центра олимпийской подготовки при Комитете по физической культуре, спорту и туризму администрации Челябинской области.



В феврале 2005 года он был переведен в Комплексный центр олимпийской подготовки Челябинской области на должность старшего инструктора. В июле 2007 года назначен на должность директора МБУ ДО ДЮСШ «Родонит». С декабря 2017 года работал в должности заместителя начальника Управления по физической культуры, спорту и туризму администрации Челябинска.

