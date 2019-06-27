/ Челябинские спортсмены тренируются на футбольных площадках от «НОВАТЭКа»

За 7 лет газовая компания построила на территории области 30 мини-футбольных полей.

Уникальную возможность получила команда юных футболистов, учащихся школы №108. Благодаря упорству и слаженной игре спортсмены стали чемпионами страны по мини-футболу и теперь всем составом поедут в легендарный лагерь «Орлёнок». Путевку ребятам подарила компания «НОВАТЭК».

На позиции форварда — двенадцатилетний Данил Быков. Технику в любимом виде спорта юноша оттачивает большую часть жизни. Свое мастерство Данил показал и на всероссийских соревнованиях, где футболисту даже пришлось заменить товарища на воротах.

Было очень сложно из-за того, что все команды — натренированные, — делится с сайтом «Первый областной» Данил Быков.

За победу команды, представляющей Челябинскую область, компания «НОВАТЭК» наградила ребят путевкой в Краснодарский край. Там юные спортсмены продолжат тренировки под руководством опытных футболистов ФК «Краснодар».

Прошлогодняя победа команды 108-й школы в традиционном Кубке «НОВАТЭК» также не осталась без внимания: тогда газовая компания построила футбольное поле, на котором регулярно тренируются спортсмены. Сейчас в Челябинске насчитывается уже 30 таких обустроенных площадок, покрытых искусственным газоном. Таким образом «НОВАТЭК» поддерживает развитие спорта в области, в особенности — детского футбола.

Это очень стимулирует ребят, дает понимание, что спорт — это не просто позаниматься и забыть, а есть возможность подниматься по карьерной лестнице в футбольном направлении,

— подчеркнул тренер юношеский команды Андрей Львовский.