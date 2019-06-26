/ Юные уральские спортсмены отравились в поезде из Анапы

Детей осматривали медики на станциях «Челябинск» и «Екатеринбург».

Медики станций «Челябинск» и «Екатеринбург» оказали помощь юным спортсменам, отравившимся во время поездки на поезде «Анапа-Екатеринбург». Детям, как сообщают в Уральском следственном управлении на транспорте, стало плохо после ужина в вагоне-ресторане. Всего воспитанников спортивной школы было 60, пожаловались на самочувствие 6 человек, 1 из них госпитализировали с острой кишечной инфекцией в Екатеринбурге. Остальные дети с пересадкой добрались до Сургута, где и проживают.

По медицинским показаниям остальные несовершеннолетние в госпитализации не нуждались, в связи с чем сопровождались медицинскими работниками РЖД до станции «Сургут». По результатам повторного осмотра медицинскими работниками в городе Сургуте одному ребенку потребовалась госпитализация, состояние остальных оценивалось как удовлетворительное, в связи с чем дети были направлены домой. — рассказали сайту «Первый областной» в Уральском СУ СКР на транспорте.

Каким образом отравились дети, выяснят совместно с Роспотребнадзором. Уже проведен осмотр места происшествия, опрошены сопровождающие, медицинский персонал, подняты документы по поездке. Процессуальное решение примут после завершения проверки.