Спортсмены ЮУрГУ успешно выступили на соревнованиях в Беларуси

«Уральский сокол» занял третье место в общекомандном зачете.

В Белорусском Бресте с 23 по 25 июня проходила Спартакиада Союзного государства на которой успешно выступила команда «Уральский сокол», представляющая ЮУрГУ. Южноуральские студенты на играх заняли третье место в командном зачете.



Отметим, что Спартакиада является традиционным соревнованием школьных и студенческих команд Беларуси и России. Главной задачей мероприятия организаторы ставят укрепление дружественных связей между молодежью двух стран.



Студенческий спортивный клуб «Уральский сокол» представляла смешанная команда по плаванию и женская по баскетболу 3×3. Девчонки на баскетбольной площадке боролись до последнего, но травмы и уровень команд дали о себе знать. Итоговое 6 место у нашей четверки — Евгения Пиралиева, Екатерина Легашова, Анна Ядрышникова и Дарья Лисьих. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Министерства спорта Челябинской области.



Отметим, что также в соревнованиях отличилась пловчиха Софья Петрова, которая выиграла два золота на дистанциях 100 метров на спине и 200 метров комплексным плаванием, серебро на 100 метров вольным стилем. По итогам общекомандного первенства «Уральский Сокол» занял третье место в следующем составе: Дмитрий Чабанюк, Егор Шаров, Дмитрий Сухарев, Ян Парфёнов, Дарья Реброва, Софья Петрова, Любовь Шавель, Оксана Вахромова.

