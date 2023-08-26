В штабе «Металлурга» назвали хоккеистов, способных заменить лидеров команды

Спортивный директор магнитогорского клуба Сергей Гомоляко рассказал от кого ждет яркой игры в сезоне-2023/2024

Хоккейный клуб «Металлург», значительно обновивший свои ряды, потерпел три поражения из трех на Кубке губернатора Челябинской области. Однако спортивный директор магнитогорской команды Сергей Гомоляко не придает текущим результатам большого значения. Один из руководителей ХК «Металлург» рассказал в прямом эфире телеканалу ОТВ о селекции клуба в межсезонье, трансферных целях и задачах на сезон-2023/2024.

— Сергей Юрьевич, многие хоккейные эксперты отмечают, что вратарская бригада в «Металлурге» не отличается надежностью, как в предыдущие годы. Как вы относитесь к такому утверждению?

— Не соглашусь с этим. У нас хорошая вратарская бригада. Однако поиск игроков на эту позицию не прекращается, будем рассматривать различные варианты. Но мы надеемся на Артема Загидуллина, Сашу Судницин и Илью Набокову (он отправился в аренду в «Южный Урал» для того, чтобы получить игровую практику). Если посмотреть на другие команды, то и у них в «предсезонке» вратари играют не так сильно. Но мы рассчитываем, что к старту чемпионата наши парни обретут уверенность в себе, реализуют свой потенциал.

— А появление в команде воспитанника магнитогорской школы хоккея Антона Худобина возможно?

— Антон очень опытный вратарь, высокого уровня мастерства. Я не исключаю того, что мы рассмотрим вопрос с его приглашением. Но сейчас у нас в обойме четыре вратаря, мы рассчитываем и делаем ставку на них. Начнем сезон с ними, а там посмотрим.

— Текущие результаты команды не радуют — «Магнитка» потерпела три поражения на Кубке губернатора Челябинской области. Есть повод для беспокойства у болельщиков.

— Для нас победа любой ценой в таких турнирах не стоит. Хотя ребятам и даем указания биться за победу в каждом матче. Не все пока у них получается. Тренеры наигрывают состав, происходит ротация состава — это нормальная ситуация. Впереди длинный сезон, в регулярном чемпионате 68 матчей. Можно полсезона экспериментировать с составом, наигрывать звенья для того, чтобы в плей-офф выйти на пике своих возможностей.

— Как оцените работу клуба на трансферном рынке? Новичками довольны? Пресс, Михайлис, Мухаметов...

— Это хорошего уровня игроки, они набирают форму. Робин Пресс опытный хоккеист, умеет точно отдать пас партнеру. Не сомневаюсь, что к старту сезона он будет в хорошем состоянии находиться. Никита Михайлис здорово проявил себя в прошлом сезоне, мы знаем его потенциал. Что касается Максима Мухаметова, то и от него ждем яркой игры. Возможно, он начнет сезон в основном составе.

— Кажется, в этом сезоне в «Магнитке» уже нет таких игроков, которые олицетворяли клуб в прошлые годы — Кошечкин, Лайпсик, Майе, Голдобин. Кто может придти им на смену?

— Отмечу все того же Михайлиса, потенциально сильного игрока. Из молодых отмечу Никиту Гребенкина, Романа Канцерова, Данила Голобобова, Данилу Юрова. Да, некоторым из них нужно какое-то время на адаптацию в коллективе, но могут взять на себя роль лидеров и помочь клубу показать хороший результат.

— В Магнитогорске ждут появления и двух легионеров. Жан-Себастьян Ди и Люк Джонсон готовились к сезону по индивидуальному плану. Нет опасений за их функциональное состояние?

— Волнение, естественно есть. Они говорят, что усердно тренировались, готовились к сезону. Но проверить это мы не можем. Они 29 августа будут в Магнитогорске. Мы их протестируем, оценим функциональное состояние, посмотрим в деле. И после этого сможем дать ответ на вопрос, когда они смогут играть.

— Главный трансфер в «Металлурге» связан с фигурой главного тренера. Почему все же решили доверить пост Андрею Разину? Почему именно на него пал выбор?

— Андрей Владимирович показал своей работой, что уже созрел тренировать топ-клуб. У меня есть уверенность в том, что у него все должно получиться в Магнитогорске.

— Между тем сложно представить клуб без Ильи Воробьева. Почему с ним решили расстаться?

— Илья Петрович очень сильный тренер. Я всегда его поддерживал и защищал перед руководством клуба. Возможно, в прошлом сезоне не угадали с его помощниками. Может быть, они не помогли ему в той мере, какой должны были это делать. Надеюсь, Воробьев когда-нибудь к нам еще вернется. Но в этом сезоне мы рассчитываем на успех с Андреем Разиным.

В текущем межсезонье магнитогорский «Металлург» принял участие в двух турнирах. Южноуральцы заняли второе место на Кубке Республики Башкортостан в Уфе. И неудачно выступили на Кубке губернатора Челябинской области в Челябинске. В стартовом поединке они уступили в овертайме «Трактору» (1:2). А затем проиграли «Ладе» в овертайме (4:5) и казанскому «Ак Барсу» (2:5), заняв последнее место на турнире.





