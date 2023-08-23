Хоккеисты «Трактора» с победы стартовали на Кубке губернатора Челябинской области

Героями матча с магнитогорским «Металлургом» стали Семен Дер-Аргучинцев и Сергей Мыльников

В Челябинске стартовал Кубок губернатора по хоккею. В первый игровой день, в центральном матче хозяева льда вырвали победу в овертайме у магнитогорского «Металлурга» — 2:1. Героями поединка стали голкипер «черно-белых» Сергей Мыльников, а также новобранец команды Семен Дер-Аргучинцев, оформивший «дубль», передает корреспондент ИА «Первое областное».

Тренерский штаб «Трактора» удивил выбором игроков на стартовый поединок против «Магнитки». В заявку на матч не попала целая группа игроков основного состава — Владимир Ткачев, Виталий Кравцов, Сергей Телегин, Сергей Калинин, Альберт Яруллин, Роб Хэмилтон, Михаил Горюнов-Рольгизер. Зато вышли на лед недавние новобранцы команды Максим Марушев, Алексей Савельев и Илья Николаев. Впрочем, на то и нужны предсезонные турниры, чтобы дать шанс проявить себя всем игрокам.

На последнем рубеже у «черно-белых» с первых минут вышел Сергей Мыльников. Именно он и стал одним из героев матча. Во многом благодаря его усилиям челябинцам удалось сохранить ничейный счет. Особенно впечатляющим получились два его сэйва во втором периоде. Выручил он команду и в нескольких эпизодах в третьем отрезке матча.

А открыл счет в матче Семен Дер-Аргучинцев. Новобранец «Трактора» мастерски сыграл на добивании и вывел свою команду вперед в дебюте второго периода. Впрочем, вели в счете хозяева льда недолго — две с половиной минуты спустя гости выровняли положение. Автором заброшенной шайбы стал Максим Карпов.

В целом, игра прошла при небольшом преимуществе «сталеваров». Во многом благодаря тому, что «черно-белые» слишком много и часто удалялись. И только безупречная игра Сергея Мыльникова позволяла челябинцам удерживать ничейный счет.

Впрочем, в третьем периоде и овертайме они были близки к тому, чтобы выиграть. И добились-таки своего. На исходе дополнительного времени победную точку поставил все тот же Дер-Аргучинцев. Он вышел на рандеву с голкипером гостей Артемом Загидуллиным и мастерски его переиграл — 2:1.



Завтра, 24 августа, во второй день турнира челябинцы сыграют с «Ак Барсом» (19:00), «Металлург» проэкзаменует дебютанта КХЛ тольяттинскую «Ладу» (15:00).