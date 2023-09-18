Егор Коробкин принес «Металлургу» победу над «Автомобилистом» в чемпионате КХЛ

Форвард магнитогорского клуба оформил «дубль», а его команда победила 4:2

Хоккеисты «Металлурга» выиграли у «Автомобилиста» в чемпионате КХЛ со счетом 4:2 и сохранили за собой лидирующую позицию во всей лиге. Героем матча стал форвард магнитогорского клуба Егор Короткин, на счету которого две заброшенные шайбы, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».

Уже на старте матча хозяева льда получили шанс реализовать численное большинство — за подножку малым штрафом был наказан Семен Кизимов. У «Металлурга» было несколько опасных моментов в ходе розыгрыша лишнего полевого игрока, но преобразовать их в гол у «сталеваров» не получилось — надежно действовали гости в обороне.

Если первое большинство у «Магнитки» реализовать не получилось, то во второй раз «Металлург» этим шансом воспользовался сполна — Робин Пресс набросил от синей линии, а Егор Коробкин точно подправил на пятаке — 1:0!

После перерыва магнитогорский клуб продолжил искать счастья в атаке. Григорий Дронов увеличил преимущество при игре в формате «5 на 3». Вскоре гости смогли не только отыграть одну шайбу, но и сравнять счет в матче: сначала отличился Олег Ли, который броском с пятака переиграл Артема Загидулина, а затем Алексей Бывальцев реализовал большинство своей команды — 2:2.

Но равным счет в матче оставался недолго: на 38-й минуте матча Егор Яковлев выдал длинный точный пас Максиму Мухаметову, который ворвался в зону «Автомобилиста» и неожиданно для Евгения Аликина бросил в дальнюю девятку — 3:2.





В третьем периоде «Магнитка» в четвертый раз огорчила соперников и в определенной степени предопределила исход матча, а Егор Коробкин оформил дубль. Красивейшая шайба 94-го номера «Металлурга» в результате молниеносной атаки с хода — 4:2.

Южноуральский клуб одержал победу в игре, напоминавшую качели, и теперь готовится к повторному матчу с этим же соперником. Встреча состоится 20 сентября в 19:00 в «Арене-Металлург».