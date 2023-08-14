В Уфе завершился предсезонный турнир Кубок Республики Башкортостан. Его обладателем стал «Салават Юлаев». Второе место занял магнитогорский «Металлург», который в заключительном матче обыграл московское «Динамо» со счетом 7:2, сообщает пресс-служба КХЛ.
В третьем матче на турнире в Уфе главный тренер «сталеваров» Андрей Разин дал отдохнуть лидерам команды: Никите Михайлису, Денису Зернову, Егору Яковлеву и Робину Прессу. В воротах сыграл Артем Загидулин. В состав вернулись защитник Григорий Дронов и форвард Данила Юров.
В начале матча москвичам при игре в меньшинстве удалось обокрасть соперника и открыть счет. Спустя пять минут «Металлург» ответил голом в исполнении Дмитрия Силантьева. Южноуральцы совершали гораздо больше бросков и вышли вперед с помощью точного дальнего выстрела Павла Акользина.
Во второй двадцатиминутке магнитогорцы довели свое преимущество до 4:1, после чего в ворота бело-голубых вышел голкипер Максим Моторыгин. Динамовцы до ухода на второй перерыв отыграли одну шайбу в большинстве «5 на 3»: точный бросок на счету главной звезды команды — Никиты Гусева.
«Нам больше повезло. Хорошая реализация сегодня была. До этого у нас было много моментов в матчах, но не могли забить. На тренировках отрабатывали реализацию. Сегодня все пошло. Хорошо работаем! Сделать дубль удалось за счет того, что мои партнеры хорошо сыграли, выводили меня, я реализовал. Не скажу, что было что-то гениальное, просто повезло. Если говорить об игре нашей команды, то мы с каждым матчем добавляли, и сейчас вот такой результат. Я думаю, мы идем в правильном направлении и должны хорошо подойти к началу сезона», — отметил нападающий «Металлурга» Никита Гребенкин.
В заключительном периоде «сталеваров» дублем отметился лучший новичок прошедшего сезона КХЛ Никита Гребенкин. Позже 18-летний Роман Канцеров отправил шестую шайбу в ворота бело-голубых и финальную точку в матче поставил Семен Кошелев. По итогу магнитогорцы одержали разгромную победу со счетом 7:2 и заняли второе место на Кубке Республики Башкортостан.
«У нас была длительная поездка. Сразу из Минска мы прилетели в Уфу на турнир. Провели технико-тактический цикл. Я рад, что вишенкой на торте стала эта игра с „Динамо“. Все, что мы за этот цикл учили, старались выполнять, сегодня на девять из десяти баллов сделали. Это всего лишь одна игра, так что двигаемся дальше. По итогам турнира, в первую очередь, понравилось движение у команды, тактические действия, если не брать в расчет нашу игру с Уфой, когда из-за технических ошибок мы напропускали голов. В остальном, считаю, что Кубок Республики Башкортостан мы провели идеально», — рассказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
Добавим, что с 23 по 26 августа в арене «Трактор» пройдет традиционный предсезонный турнир «Кубок губернатора Челябинской области». В нем помимо хозяев выступят три команды: «Металлург» (Магнитогорск), «Ак Барс» (Казань), «Лада» (Тольятти).
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