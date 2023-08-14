Магнитогорский «Металлург» занял второе место на Кубке Республики Башкортостан

В заключительном матче «Магнитка» разгромила московское «Динамо» — 7:2

«Нам больше повезло. Хорошая реализация сегодня была. До этого у нас было много моментов в матчах, но не могли забить. На тренировках отрабатывали реализацию. Сегодня все пошло. Хорошо работаем! Сделать дубль удалось за счет того, что мои партнеры хорошо сыграли, выводили меня, я реализовал. Не скажу, что было что-то гениальное, просто повезло. Если говорить об игре нашей команды, то мы с каждым матчем добавляли, и сейчас вот такой результат. Я думаю, мы идем в правильном направлении и должны хорошо подойти к началу сезона»,

— отметил нападающий «Металлурга» Никита Гребенкин.

«У нас была длительная поездка. Сразу из Минска мы прилетели в Уфу на турнир. Провели технико-тактический цикл. Я рад, что вишенкой на торте стала эта игра с „Динамо“. Все, что мы за этот цикл учили, старались выполнять, сегодня на девять из десяти баллов сделали. Это всего лишь одна игра, так что двигаемся дальше. По итогам турнира, в первую очередь, понравилось движение у команды, тактические действия, если не брать в расчет нашу игру с Уфой, когда из-за технических ошибок мы напропускали голов. В остальном, считаю, что Кубок Республики Башкортостан мы провели идеально»,

— рассказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.