Хоккейный клуб «Металлург» подписал контракт с форвардом Дмитрием Силантьевым

Контракт между игроком и клубом рассчитан на два года

Сегодня, 18 августа, руководство хоккейного клуба «Металлург» объявило о подписании полноценного соглашения с нападающим Дмитрием Силантьевым. Ранее магнитогорская команда заключала с игроком пробный контракт до конца предсезонки. За «Магнитку» форвард сыграл в четырех матчах и набрал 6 очков, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».



Дмитрий Силантьев является воспитанником школы хоккея «Орбита» из Зеленограда. По ходу карьеры он выступал за «Орбиту» U18, «Атлант», воскресенский «Химик», МХК «Спартак», казанский «Барс», ХК «Рязань». В прошлом сезоне форвард провел в чемпионате ВХЛ 49 матчей за «Рязань-ВДВ» и набрал 33 (15 + 18) очка при показателе полезности «+11». Этим летом «Металлург» подписал с нападающим пробный контракт до конца предсезонки. За это время форвард принял участие в четырех матчах, где набрал 6 (1+5) очков.



Кроме того, уже завтра, 19 августа, хоккейный клуб «Металлург» проведет день с болельщикам в парке «Притяжение». Гостей ждет презентация команды и много активностей, где будут участвовать игроки «сталеваров». Болельщики смогут провести время вместе с хоккеистами, взять автограф и сфотографироваться. Начало презентации команды в 17:00.



Добавим, что совсем скоро «Магнитка» отправится в Челябинск, где с 23 по 26 августа пройдет традиционный предсезонный турнир «Кубок губернатора Челябинской области». Кроме «Металлурга», участниками станут команды «Ак Барс» (Казань), «Лада» (Тольятти) и «Трактор» (Челябинск). Все матчи в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале ОТВ и на сайте 1obl. tv.

